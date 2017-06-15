CHP'li meclis üyesine iki yıl geçici ihraç

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Bekir Çapar, partisinden iki yıl süreyle geçici olarak ihraç edildi

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Bekir Çapar, geçen yılın sonunda, İl Başkanı'nın izni olmadan yerel televizyonlara çıkıp açıklama yaparak, partisinin Bekilli Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Başkafa'yı eleştirdiği, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ı övücü ifadeler kullanıp parti disiplinine uymadığı gerekçesiyle CHP Bekilli İlçe Başkanlığı'nın talebi üzerine İl Disiplin Kurulu'na kesin ihraç istemiyle sevk edilmişti. İl Disiplin Kurulu'nun kesin ihraç istemini görüşen CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'li Belediye Meclis üyesi Bekir Çapar'a iki yıl süreyle geçici ihraç cezası verdi.



KARARIN OY ÇOKLUĞUYLA ALINDIĞI ÖĞRENİLDİ



Karara itiraz edeceğini ve haklarını sonuna kadar arayacağını söyleyen Bekir Çapar, "Kararı siyaseten kabul etsem de hukuken reddediyorum. Kararı mahkemeye taşıyacağım. Hakkımda Bekilli'de 83 yaşında okuma yazma bilmeyen bir kişinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İl Disiplin Kurulu'na sevk edildim. İl Disiplin Kurulu ise kesin ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Disiplin Kurulu ise iki yıl geçici ihraç kararı verdi. Bekilli Belediyesi'nin bütçesine ret oyu verdiğim için ilçe örgütü ile sorunlar yaşadım. Biz taşeron işçiliğe karşı çıkarken, Bekilli Belediyesi taşeron firmaya işçi başına 640 lira fazla ödeyerek hizmet satın alıyor. Böyle bir bütçeyi onaylamam mümkün değil. Bu sosyal belediyecilik anlayışına ve CHP'li bir belediyeye yakışmaz. Yiğit, demokrat, kültürlü Bekilli halkına, CHP'ye yapılan bir saygısızlıktır. Ayrıca, belediyeden yazılı olarak meclis toplantılarının ses ve görsel kayıtlarını talep ettim. Aldığım cevap ise oldukça ilginçti. Belediyenin ses ve görüntü cihazları olmadığı için ses ve görüntü kaydı yapılamıyormuş. Bu çağda bu kafa. İşte isyanım bunlara" diye konuştu.



"BİZ DE DENİZLİ'DE DAMAT ADALETİNİ YAŞIYORUZ"



İl Disiplin Kurulu Başkanı Aykan Demirkan'ın CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın damadı olduğunu söyleyen Çapar, "Biz de Denizli'de damat adaletini yaşıyoruz. Milletvekilinin damadı olan İl Disiplin Kurulu Başkanı partiden kesin ihracımızı istiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı konuşmalarımda övdüğüm iddia ediliyor. Türkiye'de meclis kararını mahkemeye taşıyan ve yürütmesini durduran tek meclis üyesiyim. Eğer ben iddia edildiği gibi Osman Zolan'ı övüyor olsaydım, mahkemeye vermezdim. CHP il örgütünü ve CHP'yi kışlaya çevirmelerine ve bu zihniyetteki kişilerin partiyi işgal etmelerine izin vermeyeceğim. Tamamen hukuksuz alınan bu karar hakkında dava açacağım" dedi.

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