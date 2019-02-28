CHP'li Murat Bakan: Umudu İzmir'den yayacağız

Selçuk, Torbalı ve Menderes ilçeleri için görevlendirilen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan sahaya çıktı. Üç ilçeye de giden Bakan, başkan adayları ve parti örgütüyle buluştu, esnafı ziyaret etti, köylülerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, yerel seçimler kapsamında milletvekilleri için çalışma programı hazırlandı. Programa göre, vekillere ilçe bazlı sorumluluk verildi. Her vekil, kendisine verilen ilçelerde çalışması için görevlendirildi.

Selçuk, Torbalı ve Menderes ilçeleri için görevlendirilen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sahaya çıktı.

Üç ilçeye de giden CHP’li Bakan, belediye başkan adayları ve parti örgütüyle buluştu, esnafı ziyaret etti, köylülerle bir araya geldi. Partililerle seçimlere yönelik değerlendirme yapan Bakan, belediye başkan adaylarıyla tek tek toplantı yaparak seçim stratejisi üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Gelecek 'Filiz'leniyor

İlk durağı Selçuk olan CHP’li Murat Bakan, merkez seçim ofisinde Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel ve parti örgütüyle bir araya geldi. Örgütteki birlikten ve enerjiden çok etkilendiğini belirten Bakan, “Görüyorum ki biz Selçuk’ta seçimi almışız! Herkes tek yürek olmuş, canla başla çalışıyor. Örgütün de Filiz Başkan’ın da inancı, isteği ve enerjisi birleşmiş, tüm Selçuk’u sarmış. Bu bölgede ben de çalışacağım ve hep birlikte Mart’ın sonunda baharı yaşayacağız. Selçuk’ta geleceği filizlendireceğiz!” diye konuştu. Ceritoğlu ve Bakan toplantının ardından ilçe meydanında esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Birlikte mücadele

İkinci durağı Torbalı olan Bakan, İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Torbalı Belediye Başkan Adayı İsmail Uygur, ilçe başkanı, gençlik kolları başkanı ve parti örgütüyle bir araya gelen Bakan, Torbalı’daki çalışmalara dair bilgi aldı.

Torbalı merkezde ve köylerinde izlenecek strateji üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Yerel seçimlere dair konuşan Bakan, “Parti içi tartışmaları, kırgınlıkları bir kenara bırakıyoruz ve çalışmaya başlıyoruz. Uzlaşacağız, kavga etmeyeceğiz. Çünkü şimdi birlikte mücadele etme zamanı. Çünkü biz Torbalı’da seçimi almak istiyoruz” dedi.

Ayrancı’ya geçen Bakan, Ayrancı Mahalle Temsilciği’nde de bir toplantı yaptı.

Menderes'i alacağız

Bakan’ın son durağı Menderes oldu. Merkez seçim ofisinde Menderes Gençlik Örgütü ile bir araya gelerek gençlerle sohbet eden Bakan, “Sizleri böyle kalabalık, umutlu ve mücadeleye hazır görmekten mutluluk duyuyorum. Seçime kadar bu bölgede çalışacağım, birlikte çalışacağız. Umudu birlikte büyüteceğiz” ifadelerini kullandı. Ardından Menderes Belediye Başkan Adayı Mustafa Kayalar, Kayalar’ın eşi ve İlçe Başkanı ile toplantıya geçildi ve ilçede yapılacak çalışmalara dair planlama yapıldı. Bakan toplantı sonrasında ise esnafı dolaşarak seçmenin nabzını tuttu.

Mutlu kentler

Sürece dair genel bir değerlendirme yapan CHP’li Bakan şu şekilde konuştu: “Sorumlu olduğum üç ilçe de 5 yıldır AKP yönetiminde. Hiçbir vatandaşımızdan memnuniyet duymadım. Sorunlara çözüm yok, ilçenin yaşaması için üretim yok. Yerel seçimlerde de ‘memleketin bekası’ söylemine sığınan AKP-MHP ittifakı kaybedecek. Vatandaşın cebi yanıyor. Üretici de tüketici de kan ağlıyor. Bu sürdürülebilir değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyecilik anlayışı ve pratiği ile umut ve mutluluk vadediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer projelerinin bir kısmını açıkladı. ‘Çılgın’ değiller ama tamamı İzmirlilere dokunan, sorun çözen ve hayata geçireceği projeler... Gerek teşviklerle gerek üreticilerle doğrudan-aracısız yapılacak projelerle çokça üretecek, hakça bölüşeceğiz. Sosyal adaleti sağlayacak, halkın refah içinde olduğu, yaşayan ve mutlu kentler yaratacağız. Çok çalışacağız. Mahalle mahalle köy köy gezecek, tüm seçmene ulaşacak ve İzmir’i de ilçelerini de alacağız. Umudu İzmir’den tüm Türkiye’ye yayacağız.”