CHP'li Özel: Çelik, FETÖ'nün en eski mağdurlarından biridir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu gelişmenin hem CHP'ye hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılmak istenilen algı operasyonu olduğunu söyledi

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Manisa'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özel yaptığı açıklamada, "Eski hakim Celal Çelik'in en önemli özelliği; kendi meslek alanında, belki de FETÖ'nün en eski mağdurlarından birisidir. Kendi görevini FETÖ'cüler yüzünden bırakmış, serbest avukatlığa geçmiş birisidir. Fethullah Gülen cemaati ile ilgili daha 15 Temmuz öncesinde tehlikeye dikkat çeken, 15 Temmuz sonrasında da çok etkili mücadele edilmesi için yol gösteren bir hukukçudur. Kendisi hayatının her döneminde FETÖ'cülerin hedefi konumunda olmuştur. Peki Celal Çelik'e şimdi yapılmak istenen nedir? Onun üzerinden hem CHP'ye, hem Kemal Kılıçdaroğlu'na bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır" dedi.



ÇELİK İÇİN DE ADALET İSTEDİ



CHP'li Özel, Celal Çelik'in FETÖ ile mücadele eden bir kişi olduğuna belirterek şöyle konuştu: "Kılıçdaroğlu'nun avukatı FETÖ'cülükten sorgulanıyor imajını yaymak istiyorlar. İktidar partisi FETÖ'nün siyasi ayağının üstüne gitmeyip FETÖ'yü başka yerlerde arama, FETÖ'nün kendi bahçesindeki kalıntılarını görmeden dışarılarda hedef gösterme çabası içine giriyor. Celal Çelik, 15 Temmuz sonrası ulasal kanallarda çıktığı programlarda AK Parti'yi en sert bir şekilde FETÖ mücadelesini yapmamakla eleştiren, AK Parti içindeki gerçek FETÖ'cüleri işaret eden kişidir. Bu karar Celal Çelik'e had bildirmeye, onu susturmaya, onu hedef göstermeye ve onun üzerinden Kılıçdaroğlu ile CHP'ye iftira etme çabasıdır. En kısa zamanda hakkın, hukukun ve adaletin yerine gelmesini bekliyoruz. Celal Çelik bizimle birlikte adalet için yürüyen bir adalet yürüyüşçüsüdür. Celal Çelik için de derhal adalet istiyoruz."