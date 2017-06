CHP'li Özel'den Bakan'a yanıt: Adaletin katilinin emir subayısın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İftarda cumhurbaşkanının, adaletle ilgili söylediklerini bugün hükümet adına adalet bakanının söyledikleriyle birlikte okuduğumuzda ülkede adaletten umudu kesenlerin ne kadar haklı oldukları ortaya çıkıyor." dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşle ilgili birtakım değerlendirmelerde bulunduğunu anımsattı.



Bozdağ'ın açıklamalarının kendisine yakışacağını ama Türkiye'ye ve çağdaş bir demokrasiye yakışmayacağını belirten Özel, çağdaş demokrasilerde tepki göstermek ve protesto etmenin bir hak olduğunu, şiddete bulaşmadıktan sonra her türlü protestonun demokrasinin güçlülüğünü göstereceğini bildirdi.



Özel, şöyle devam etti:



"Dün akşam iftarda cumhurbaşkanının, adaletle ilgili söylediklerini bugün hükümet adına adalet bakanının söyledikleriyle birlikte okuduğumuzda ülkede adaletten umudu kesenlerin ne kadar haklı oldukları ortaya çıkıyor. Adalet bakanı bir kez haddini bilsin, kendine gelsin. Askerlerin ayağından çıkartılıp, 'reisin' ayağına giydirilen postallarla adaletin üstünde tepiniyorsunuz. Bizim genel başkanımız ayağına makosenlerini çekmiş, adalet yürüyüşü için barış içinde yürüyor.



SADAT'ları, gece yarılarında ellerine MP5 dağıtılan paramiliter güçleri, Osmanlı Ocakları altında ne gün kime saldıracağı belli olmayan meczupları besleyenler, medet umanlar nasıl bir kaosun, çatışmanın ve çirkefliğin peşindedir bilinmez bizim daha başlarken barışçıl olacak dediğimiz bir yürüyüşe akıllarınca olur olmaz yakıştırmalarda bulunacaklar ve bunu terörize etmeye çalışacaklar."



"Emir eri, emir subayısın"

Özgür Özel, her fırsatta Anayasa Mahkemesine had bildirenlerin, talimat verenlerin, Anayasa Mahkemesinin aldığı kararı bile "tanımıyorum, saygı duymuyorum" diyenlerin, anamuhalefet partisinin milletvekillerini hapse koyacak kadar "küçülenler ile alçalanların" adaletten bahsetmemesi gerektiğini savundu. Özel, "Adalet bakanı, adaletten bahsediyorsa ona 'hadi oradan be' demek lazım. Hadi oradan Bekir Bozdağ, sen kim adalet kim? Sen, adaleti, askerin ayağından çıkardığı postalı, kendi ellerinizle giydirdiğiniz reisinize çiğneten bir emir eri, emir subayısın. Adaletin katilinin emir subayısın. Tek adamın posta askerisin." ifadesini kullandı.Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarını sorması üzerine Özel, "MHP bir muhalefet partisi olsa bugün ülkedeki hukuksuzlukları, haksızlıkları bir yana bırakıp kendi siyasi ikbali uğrunda kör gözlerle karanlıkta ıslık çalmaya, küfür etmeye uğraşmaz." yanıtını verdi.Bahçeli'nin artık tuttuğu pozisyondan geri dönemediğini öne süren Özel, "Muhalefet edeceğiz diye halktan yetki aldığı halde görevini muhalefete muhalefet etmeye çevirmiş, iktidarın emir subaylığı görevini yapan ve sarayın normal değersiz bir çalışanı olarak kendisine verilen her görevi yerine getirmeye çalışan bir kişiye, 'muhalefet partisi lideri' demek mümkün değil. Olsa olsa kendisi bir muhalefet müsvettesidir." değerlendirmesinde bulundu.Özel, her 100 MHP'liden 80'inin 16 Nisan günü kendileriyle birlikte "hayır" dediğini, bugün "hayır" demeyenlerin de yüzde 80'inin pişman olduğunu öne sürdü.Özel, şunları kaydetti:"Bahçeli'nin bilmediği bir şey var. Olmayan bir şey konsolide edilmez. Arkasında kimse yok. Devlet Bahçeli, Hababam sınıfının Badi Ekrem'i gibi. Şu anda tek başına, arkasındaki herkes hayatı gördü. Ülke ve parti menfaati için doğru yere gitti. Yaptıkları tehdit vız gelir tırıs gider. Allah'tan Milliyetçi Hareket Partisi liderinin sözünü ciddiye alıp, galeyana gelecek, bir yanlış içine girecek hiç kimse yok.Çünkü görülüyor ki milliyetçiler gerçekten ülkelerini seviyorlar. Milliyetçiler, Türkiye'nin ve MHP'nin gelceğini düşünüyorlar. Devlet Bahçeli gibi sadece kendisini, kendi koltuğunu ve yanındaki birkaç kişinin ikbalini değil ülkeyi düşünen MHP'lilerin, Bahçeli'nin galeyanına geleceğini de tahmin etmiyoruz."