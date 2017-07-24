CHP'li Özel'den İçtüzük tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan içtüzük değişikliği teklifi görüşmelerinde muhalefet olarak en sert şekilde itirazda bulunacaklarını bildirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İçtüzük değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını kaydeden Özel, teklifi hazırlayan AK Parti ve MHP'yi eleştirdi. Özel içtüzük teklifi görüşülürken komisyonda mücadele ettiklerini aynı şekilde Genel Kurul'da da en sert şekilde eylemlerini sürdüreceklerini kaydederek şöyle konuştu: "İktidarın gündemi ile halkın gündemi arasında her zaman bir fark oluyor. Muhalefet partileri ise halkın gündemine iktidarı yaklaştırmak için bir çaba sarfediyor. Bu çabanın adı da grup önerileri. Meclisten umudu olan mağdurlar, kimsesizler hükümete yapılan çağrıları değerlendiriyorlardı. İçtüzük değişikliğiyle kürsüden konuşan milletvekilinin konuşması 10 dakikadan 5 dakikaya, gruplar için 10 dakikadan 3 dakikaya indirilmek suretiyle vatandaşın gündemi 40 dakikadan 14 dakikaya indirilecek. Halk, 'kanun çıkarılırken en az üçte bir çoğunluk Mecliste olsun ki halkın iradesi Meclise yansısın' demiş. Ancak kimi iş takibinde, kimi eş dostla hasbihal ediyor, kimi bu devletin imkanlarıyla dünyanın dört bir tarafını geziyor. Anayasa 'Üç milletvekilinden birisi bu salonda olsun' derken değişiklikle 'bundan sonra buna kanunun bir başında bir sonunda bakalım' deniyor. Halkın yolladığı vekilin firarda olmasına, halkın yolladığı vekilin Mecliste değil sefada olmasına muhalefetin engel olacağı uygulamaya yasak getiriyorlar. Eğer siz muhalefet partisiyseniz muhalefetin sesini nasıl kısarsınız, iktidardaysanız hangi bakanlıklar sizde de biz bilmiyoruz? Muhalefeti bugüne kadar eleştirmedik. Ama iktidarmış gibi yapıp, iktidardaymış gibi bir şizofrenik hal alıp kendinize muhalefet partisi derseniz. Muhalefet gibi görev yapmayan iktidar gibi eleştirilir. İktidar gibi sesimizi kısmaya kalkmayın. Seçmeninize o bakanlıkları gösteremiyorsanız o helal oyların hakkını veremeyip siyasi bir nankörlük ve siyasi bir haram yemişlik içinde olursunuz. Çünkü size bu oyları iktidara koltuk değneği olasınız, iktidara yedek lastik olasınız, tökezlediğinde koluna giresiniz, sarayın şakşakçısı olasınız diye vermediler. MHP'yi de kendi seçmenine ve tüm milletimize şikayet ediyoruz."