CHP'li Özel: Eko, Çeşmeye'yakışıyor, Çeşme de Eko'ya

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Millet İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran için, "Eko herkesi tanıyor, bütün Çeşme onu tanıyor. Kendisini kardeşim gibi seviyorum. Heyecanına gıpta ediyorum. Enerjisine saygı duyuyorum. Onu Çeşme'ye, Çeşme'yi ona çok yakıştırıyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekilleri Selin Sayek Böke, Bedri Serter ve Ednan Arslan ile birlikte Çeşme'ye gelerek, Millet İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran'ın seçim çalışmasına destek veren CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Alaçatı Hacı Memiş'te toplanan büyük ve coşkulu kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı.

Çeşme onu tanıyor

Özel, "Alnı açık, başı dik, yüreğinde vatan, millet, memleket sevgisi, aklında Atatürk'ün ilke ve devrimleri, Çeşme'nin, Alaçatı'nın, Hacı Memiş'in güzel insanları, hepinize merhaba" diyerek başladığı konuşmasında, "Ekrem Oran'ı yıllar önce tanıdım. İlçe Başkanı iken yakama yapıştı. 'İlle Çeşme'ye geleceksin' dedi. Yolda gelirken herkesle ismiyle hitap ederek selamlaşmaya başladı. O herkesi tanıyor, bütün Çeşme onu tanıyor. Kendisini kardeşim gibi seviyorum. Heyecanına gıpta ediyorum. Enerjisine saygı duyuyorum. Onu Çeşme'ye, Çeşme'yi ona çok yakıştırıyorum. Defalarca Çeşme'ye geldim gittim. Çeşme'de ve örgütte, bir kişinin örgütüyle seçmenini, kendisiyle Çeşmeli'yi nasıl kaynaştırdığını, nasıl birleştirdiğini gördüm" diye konuştu.

Dalgıç'a teşekkür

Çeşme'de bir bayrak değişimi yapıldığını söyleyen Özel, "Bir CHP'li, bir Cumhuriyetçi, bir Atatürkçü başkan, elindeki bayrağı bir diğerine veriyor. Ekrem Oran, bayrağı yukarıda devir alıyor, daha da yukarıya taşıyacak. Alaçatı'ya yaptıkları için, hizmetleri için, Çeşme'ye hizmetleri için Muhittin Dalgıç başkanımıza büyük bir alkış gönderiyoruz. Bayrak koşusunda bayrağı, Muhittin Dalgıç, genç, çalışkan, dinamik, örgütten gelmenin kıymetini bilen, örgütü bilen bir kardeşine devrediyor. Eko'ya hep beraber sahip çıkıyoruz" diye çağrıda bulundu.

Umudu anlatıyor

Ekrem Oran'ı kendilerinin de, Çeşmeliler'in de tanıdığını vurgulayan Özel, "Dili sevgi dili, söylemi sevgi söylemi, kardeşlik, barış üzerine konuşuyor. Yapacaklarını anlatıyor. Çeşme'ye, Alaçatı'ya umudu anlatıyor. Umudu aşılıyor, 'Mart'ın sonu bahar' diyor. Nisan'ı bekliyor. Karşısında ne var? Televizyonlarda ne var? Umut siyaseti yok. Televizyonlarda korku siyaseti var. Nefret söylemi var. Küfür, tehdit, şantaj var. Biz bunlara bir cevap vereceğiz. Bu cevabı, Türkiye'nin 7 bölgesinde, 40 şehirde, 240 kere farklı farklı anlattım, bir kez daha anlatalım" diyerek Nazım Hikmet'in "Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim" şiirini okudu.

Beka sorununu Mustafa Kemal halletti

İktidarın sözlerini tutmadığını söyleyen Özgür Özel, "Emeklilikte yaşa takılanları yüzü koyun bırakmış, 3600 ek göstergeyi öğretmene, polise, hemşireye, infaz koruma memuruna söz vermiş, tutmamış. 'Emekliyi enflasyona ezdirmem' demiş, 40'ı 20 göstermiş, yüzde 10 zam vermiş. Bunlar ne umudu söyleyecekler? Mecbur, korkuyu anlatıyorlar. 'Beka sorunu var' diyor. 'Beka sorunu var' diyor ya, bu ülke hep bir Cumhurbaşkanı'nı dinler. Televizyonu açıyorsun, sonuncusunu 1-2 aydır dinliyorsun. Ama sen aslında birincisinin sözünü tutuyorsun. Birincisi diyor ki; 'Benim naçiz vücudum, elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır'. İşte, Alaçatı'daki, Çeşme'deki, Türkiye'nin dört bir yanındaki herkes biliyor ki, bu ülke 'beka sorunu'nu, Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Ak Parti'lisi, MHP'lisi, İYİ Parti'lisi, Saadet Partilisi, HDP'lisiyle, hepsinin dedeleri, büyük dedeleri, 19 Mayıs 1919'da başlayıp, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'le taçlanan Kurtuluş ve Kuruluş sürecinde, Gazi Mustafa Kemal'le birlikte hallettiler. Bir gün tekrar böyle bir şey gerekirse, dekontla teskere alan bakan evlatları değil, bu meydandaki vatan evlatları o meseleyi yine halleder" diye konuştu.

'Hırsız' diyemiyorlar

Seçim sürecindeki söylemlerle ilgili tepki gösteren Özel, "Her birimize ayrı ayrı, o yüreğimizi yakan sözleri söyleyenler, oyu alıp alıp yukarılara çıkıp da, yukarıdan vatandaşa bakanlar, vatandaşa, millete, 'illet' diye, 'zillet' diye lakap takanlar, 31 Mart'ta bir tek şeyi öğrenecek; millet oyu verir, millet yükseltir, sen lakap takıp, dalga geçmeye başlayınca, sana bir kulp takar, o kulpundan tutar, siyasetini rafa kaldırır. Hal böyle olunca, kötü söz, dönüp sahibi buluyor. Vaat edecek bir şeyleri olmadığı için, hırsız, arsız diyemediklerinden, yolsuz diyemediklerinden, dönüyorlar, dolaşıyorlar, her türlü terör örgütünün propagandasını yapma pahasına bize ağızlarına gelen lafı söylüyorlar. Bunların cevabını Pazar günü sandıkta verin" dedi.

Sahip çıkınız

Özgür Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sözümün özü şudur; ben buraya, siyasi bir kampanya yerine, bir kardeşime, sizin evladınıza, yol arkadaşımıza, bundan sonraki süreçte çıkacağı yolculukta eşlik etmeye geldim. Sizin Eko, bizim Eko, size emanet. Birileri Çeşme'de hayaller kurmaya başlamıştı. O hayalin, rüyanın sonlanması ve Çeşme'nin Cumhuriyet'e, demokrasiye, devrimlere ve Atatürk'e nasıl sahip çıktığının görülmesi, Pazar günü, saat 17.00'den sonradır. Atamız'ın altı okuna, Çeşme'nin de Eko'suna sahip çıkınız."