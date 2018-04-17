CHP'li Özel: Erken seçim olursa İYİ Parti seçime giremez

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'erken seçim çağrısı'nı değerlendirdi. Özel, 26 Ağustos'ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini ifade etti

CHP'li Özel: Erken seçim olursa İYİ Parti seçime giremez

Habertürk TV yayınında CHP olarak seçime hazır olduklarını belirten Özel, “CHP olarak ilk kararımızın arkasındayız. Devlet Bahçeli’yi buna ne zorladı, bunu bulmak lazım.” dedi. 26 Ağustos’ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti’nin seçime giremeyeceğini öne süren Özel, “Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül’de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos’ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli ‘Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz’ diyor.” ifadelerini kullandı.


 

Etiketler; #chp #iyi parti #iyi parti seçim
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