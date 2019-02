CHP'li Özel: hepsini kapının önüne koydu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Karaman’da aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Erdoğan, ‘Oy namustur’ diyor. Doğru, altına imzamı atarım. ‘Bu CHP, Mersin Arslanköy’de 72 yıl önce oylar sayılırken kapıları kapattı’ diyor. Şimdi 72 yıl önceye dönmeyelim, 5 yıl önceye dönelim. Ankara’ya, Bursa’ya, İstanbul’a kimi koydun Tayyip Bey? Ne oldu onlar? Her birini kedi yavrusunu tutar gibi tuttu, kapının önüne koydu. Ağlayana, sızlayana tehdit yaptı, şantaj yaptı” diye konuştu

CHP’li Özel, Karaman’da katıldığı aday tanıtım toplantısında, Karaman’ın 20 yıl boyunca AKP ve MHP’li belediye başkanları tarafından yönetildiğini, kentin 20 yıl önce bulunduğu konumun da gerisinde bulunduğunu belirtti. Özel, “Bir algı yaratmaya çalışıyorlar habire. ‘Bu seçim beka seçimidir. Kaybedersek ülke beka sorunu yaşar.’ Bu, bir siyasi parti ile onun yancısı, bekçisinin vatandaşa söyleyecek sözü, yapacak vaadi kalmadığından, siyasetin umut kısmını tükettiğinden, korkuyla oy vermezsen beka sorunu var diyorlar. Bu ülkenin beka sorunu, Biz bunu Karaman'da kayda geçirelim. Bu ülkenin beka sorunu; bir tek adama karşı onun parçaladığı ve 7 düvele istila ettirdiği bir tek adamın yetkilerini almak için, 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkıp, kongreler yapıp, hem milli mücadeleyi örgütleyip, hem de 23 Nisan 1920'de ilk meclis kurulduğunda, o meclisten kurtuluş savaşı yönetildiğinde, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kurulup yetkiler tek adamdan alınıp millete verildiğinde, bu ülkenin beka sorunu bitti. Bunu böyle bileceksin. Bir beka sorunu varsa, cumhuriyet değerlerinden sapılırsa olur. Ülkenin beka sorunu olmasın isteyen cumhuriyetine sahip çıkacak. Sen, kalkar gider fesli bir deli Kadir’in elini, ayağını öpersen, bu ülkenin beka sorunu sensin, sen” ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:



KULLANACAĞIN OY SARI KARTTIR



“Bu ülkenin beka sorunu sadece ama sadece cumhuriyet yıkılırsa var. Onu da sizlere yıktırtmayız kardeşim. Beka sorunu yok ama seçmenin cebinde iki tane kart var. Seçmenin görevi hakemlik yapmak. Cepte bir kırmızı kart var, Karaman Belediye Başkanı’na kırmızı kartı çıkarın. Ama bir de sarı kart var. O da şu: ‘24 Haziran’da oy verin, biz her sorunu çözeceğiz. Dolar düşecek, Euro düşecek, faiz düşecek’ dediler mi? Oyları alıp, sözlerinden caydılar mı? Verip de tutmadıkları bütün sözler ne olacak? Burada kullanacağın oy, aynı zamanda MHP ve AKP’ye bir sarı karttır. Bunları herkese hatırlatmak zorundayız.



ATATÜRK’ÜN PARTİSİNDEN TERÖRİST ÇIKMAZ



Bunlar, ‘CHP çöp demek, çukur demek, çamur demek’ diyorlar, 30 kere söylüyorlar ve arkadaşlarımızın morali bozuluyor. Hak, hukuk, adalet diye 432 kilometre yol yürüyen mağdurun ve mazlumun yanında duran, Artvin’in Şavşat’ında PKK’nın saldırısına, Adalet Yürüyüşü’nde IŞİD’in saldırısına maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinden terörist çıkmaz. 1 Mart tezkeresine hayır dedirtip, Güneydoğu’nun Amerika’nın postallarıyla çiğnenmesini engelleyen Deniz Baykal’ın partisinden terörist çıkmaz. Sizin ayağınızın altında Türk milliyetçiliği ezilirken, Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na milliyetçiliği kazıyan Bülent Ecevit’in partisinden terörist çıkmaz. Meydan muharebelerinde canını koymuş, Türkiye’nin tapu senedini Lozan’da işgalcilere imzalatmış İsmet Paşa’nın partisinden terörist çıkmaz. Mavi gözleriyle istimbotun üzerinden Boğaz’daki işgal donanmasına bakıp da ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen Atatürk’ün partisinden terörist çıkmaz.



HESABI OY VERENLER SORACAK



BM’ye göre insani yaşam kalitesi en yüksek 10 belediyenin 10’u da CHP’li. İnsanlar, Ümraniye’ye, Üsküdar’a değil de Kadıköy’e gidiyorsa, Zeytinburnu, Fatih değil de Beşiktaş konuşuluyorsa, bu şeffaf, namuslu, dürüst, çalışkan, halktan yana belediyecilik için. Karaman’ın göç vermesi, sıkıntıya düşmesi hep bu yüzden. Bütün diktatörler seçimlerde düşük katılımdan beslenirler. Umutları kırılıyor ve seçmen sandığa küsüyor. İktidar, küskünlük yaratmak istiyor. Böyle bir küskünlüğünüz olmasın. Erdoğan, ‘Oy namustur’ diyor. Doğru, altına imzamı atarım. ‘Bu CHP, Mersin Arslanköy’de 72 yıl önce oylar sayılırken kapıları kapattı’ diyor. Şimdi 72 yıl önceye dönmeyelim, 5 yıl önceye dönelim. Ankara’ya, Bursa’ya, İstanbul’a kimi koydun Tayyip Bey? Ne oldu onlar? Her birini kedi yavrusunu tutar gibi tuttu, kapının önüne koydu. Ağlayana, sızlayana tehdit yaptı, şantaj yaptı. İki tane ima yaptı, bunlar FETÖ’cü, bunlar hırsız. Adam FETÖ’cüyse neden işlem yapılmadı? Bunun hesabını da Tayyip Erdoğan’dan ona oy verenler soracak.



NÜFUSUN YÜZDE 1’İ TOPLAM PARANIN YÜZDE 54’ÜNÜ ALIYOR



İstanbul’un da Türkiye’nin de başına en çok belayı açan, İstanbul’u da Türkiye’yi de bir takım çıkar çevrelerinin menfaatleri için yöneten sensin. Her şey ateş pahası olmuş. Türkiye’de nüfusun yüzde 1’i toplam paranın yüzde 54’ünü alıyor. Kalan yüzde 46’yı biz yüzde 99’u bölüşüyoruz. Nüfusun yüzde 10’u toplam paranın yüzde 77’sini almış, kalan yüzde 23’ü nüfusun yüzde 90’ı paylaşıyor.”