CHP'li Özel: Sarraf'ı yargılasaydınız, Türkiye bu duruma düşmeyecekti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Amerika'da devam eden Rıza Sarraf davasına ilişkin, "Dünün itibarlı hayırseveri denilen kişi Türkiye'de yargılansaydı, suçlarının cezasını çekseydi, işbirlikçileri cezalandırılsaydı bugün Türkiye bu durumlara düşmeyecekti." dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Mısır'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Özel, Türkiye'nin ilan ettiği bir günlük yasın sembolik bir anlam taşıdığını, ancak yüreklerde hissedilen ve paylaşılan acının çok daha büyük olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi ile görüşmenin içeriğine ilişkin çıkan haberlere değinen Özel, özel şöyle devam etti:



"Yandaş basın üzerinden servis edilen görüşmeyle ilgili paylaşılan notlar, bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceğini ifade ediyordu. Türkiye'de YPG üzerinden bir iç siyaset geliştirenlere şunu söylemek lazım; siz YPG'ye silah verilmesine, ki bu silahların PKK'nın eline geçtiğini, Türk askerine karşı kullanıldığını ifade ediyorsunuz, zamanında göz yumduğunuzu itiraf etmiş durumdasınız. Bugün, Amerika IŞİD ile mücadele için artık YPG'ye silah verme gereği kalmadığını söylediğinde ise bunu da bir diplomatik başarı, ABD'ye kabul ettirilmiş bir taviz olarak servis ediyorsunuz. Ama bir gerçek var; bu görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'ın geleneksel olarak ve sürekli yaptığı, görüşme sonrasındaki kısa açıklama notunda bu bilgilerin hiçbiri teyit edilmedi."



Özel, görüşmeye ilişkin ciddi, sağlıklı ve gerçekçi bilgilerin paylaşılması gerektiğini ifade ederek, hükümetin açıklamalarına inanmak istediklerini ancak bunun için de çelişkilerin ortadan kaldırılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.



"Bu sanrılarla ülke yönetilemez"



KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve daha sonra tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen'in davasında savcının tahliye talep ettiğini anımsatan Özel, bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.



Özel, OHAL Komisyonunun Nuriye Gülman ve Semih Özakça'nın dosyalarını hala gündeme almamasının kabul edilemez olduğunu da belirterek, konunun hayati önem taşıdığını dile getirdi.



İktidarın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan ettiği OHAL'i kendisine muhalif kesimleri susturmak için bir sopa gibi kullandığını ileri süren Özel, akademisyen Fikret Başkaya'nın gözaltına alınmasının da bunun göstergelerinden olduğunu öne sürdü.



Başkaya'nın gözaltına alınmasını eleştiren Özel, iktidarın herkesin kendisine karşı olduğu yönünde bir paranoyayla hareket ettiğini, böyle sanrılarla ülke yönetilemeyeceğini de savundu.





"Esas sorun, Türkiye'nin itibarının beş paralık oluşudur"



Özel, ABD'de devam eden Rıza Sarraf davasına da değindi. "Sarraf'ı Türkiye'de yargılamadınız. Çünkü çorap sökülmeye başlarsa ucunun nereye kadar gideceğini biliyordunuz." diyen Özel, iktidar yetkililerinin bir yıl önce hayırsever işadamı olarak bahsettikleri Sarraf'ı bugün iftiracı olarak tanımladıklarını öne sürdü.



Özgür Özel, "Bugün Türkiye'nin bankaları tehdit altında, ortaya konabilecek para cezaları Türkiye ekonomisini tehdit ediyor, ekonomik yaptırımlar büyük tehdit ama esas sorun, Türkiye'nin uluslararası düzeyde itibarının beş paralık oluşudur." şeklinde konuştu.





"Korkuyorlar çünkü bu pisliğin içindeler"



İktidarın müdahalesinin bugün olayları Türkiye'nin itibarını zedeleyen bir noktaya taşıdığını iddia eden Özel, şöyle devam etti:



"Yüce Divana güvenmeyip elinden aldığınız, aklanma ihtimalini de ortadan kaldırdığınız müdahaleniz; bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını Amerika'da sanık durumuna düşürmüştür. Türkiye uluslararası düzeyde zor duruma düşmüştür. Dünün itibarlı hayırseveri denilen kişi Türkiye'de yargılansaydı, suçlarının cezasını çekseydi, işbirlikçileri cezalandırılsaydı bugün Türkiye bu durumlara düşmeyecekti. 'Yaptığı altın ihracatıyla cari açığı kapattı bu milli adam' diyorlardı. Bakın şimdi bu milli adam milli onurumuzun ayaklar altına alındığı bir yargılamada. Korkuyorlar çünkü bu pisliğin içindeler."



Gerçeklerin ortada olduğunu, kimsenin geçmişte "hayırsever işadamı" dediği Rıza Sarraf'a bugün "iftiracı" dememesi gerektiğini söyleyen Özel, "İtirafçı olduğunda, itiraf ettiklerinin içinde bugün Türkiye halkından gizlediğiniz birçok şey var. Biz ne Amerika'nın yanındayız ne bir başkasının yanındayız. Biz Rıza Sarraf Türkiye'de yargılansın istedik. Elinizden kuş gibi kaçırdınız. Bugün Türkiye hapishanelerinde yatıyor olsaydı Amerika sadece belli konularda sizden bilgi isteyecekti." dedi.





"Yarın belgelerin çıkışını izleyeceksiniz"



Özel konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışı hesaplarıyla ilgili iddialarını ve Erdoğan'ın buna yanıtını hatırlattı.



Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan iddiaların belgesini milletin önüne çıkarmasını istediğini anlatan Özel, "Yarın grup toplantımız var. Yarın milletin önüne belgelerin çıkışını, milletin önünde bu konunun konuşulduğunu izleyeceksiniz. Sevgili Erdoğan'ı yarın televizyonun karşısına geçip Sayın Genel Başkanımızı dikkatle dinlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.



Erdoğan'ın meydan okumasının yarın cevabını bulacağını söyleyen Özel, CHP'nin, siyasi parti genel başkanlarının, başbakan ve bakanların yurtdışındaki hesaplarının incelenmesine yönelik araştırma önergesinin, AK Parti milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğine de dikkati çekti.





"Semih Yalçın tane tane açıklasa çok daha iyi olur"



CHP Grup Başkanvekili Özel, açıklamalarının ardından bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim ittifakına ilişkin harflerle sembolize ederek anlattığı hesaba ilişkin soruyu da yanıtladı.



Bahçeli'nin hesabını kürsüden okuyan Özel, "Hem saraya yaranayım hem partimi kapatmayayım hem ittifakı kurayım hem baraj dursun derken burada devreler yanmış. Semih Yalçın sinirlerine hakim olup hakaret etmek yerine, bu matematik formülünü okuyup tane tane açıklasa herhalde çok daha iyi olur. Ama biz bu açıklamamızdan sonra Semih Yalçın'dan geleneksel haftalık hakaret seansını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.