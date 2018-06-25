CHP'li Özkan'dan açıklama: Dilimizi yenileyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sorunlarının çözümü için CHP olarak daha büyük bir mücadeleyi inanç ve kararlılıkla yaratacaklarını kaydederek, "Dilimizi, yapımızı yenileyeceğiz" dedi

CHP'li Özkan'dan açıklama: Dilimizi yenileyeceğiz
25 Haziran 2018 Pazartesi 11:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabını takip eden 1 milyon 12 bin kişiye ilettiği notta CHP'nin yeniden yapılanma mesajını şu sözlerle iletti:

"Seçim sonucu hayırlı olsun. Seçmenin çoğunluğunun tercihini gösteriyor. Ancak o tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz. Sorunlarımız bu seçim sonuçlarının çok çok üstünde. Yeni düzenin bunları çözebilmesi olanaksız. Çünkü özgürlük yok, adalet yok, yoksulluk çok. Türkiye’nin sorunlarının çözümü için CHP olarak daha büyük bir mücadeleyi inanç ve kararlılıkla yaratacağız. Dilimizi, yapımızı yenileyeceğiz. Kazanmak için, çocuklarımız için ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Yılgınlık yok. Haklıyız. Umudumuz gücümüzdür. Çok güçlüyüz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tuncay özkan #chp
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