CHP'li Öztürk Yılmaz ikinci kez Grup Disiplin Kurulu'na sevk edildi

CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ile "Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" fiileri nedeniyle "Gruptan kesin çıkarma cezası" ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi

CHP Grup Yönetim Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle tekrar Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM Grup Yönetim Kurulunun bugün toplandığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ve "partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" fiilleri nedeniyle "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Partisinin Grup Yönetim Kurulunca geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda da "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Grup Disiplin Kuruluna sevk edilen Öztürk Yılmaz, bu karar üzerine basın toplantısı düzenlemiş ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile partisine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.