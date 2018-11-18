CHP'li Salıcı, İzmir'de 1815 aday adayına konuştu

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından yaklaşan yerel seçimler öncesi, 'İktidar yolunda birlik, beraberlik ve dayanışma' yemeği düzenlendi. Toplam 1815 aday adayının ilk kez bir araya geldiği organizasyonda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı aday adaylarına seslendi. Aday belirlemenin kimsenin iki dudağı arasında olmadığını belirten Salıcı, ilk kez bir araya aday adaylarına "Genel Merkez koridorlarında olmanın size getireceği bir avantaj yok. Sizin avantajınız, İzmir’de sevilmenizden, saygı duyulmanızdan geçiyor" dedi

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından 'İktidar yolunda birlik, beraberlik ve dayanışma' yemeğine katılan 1815 aday adayı ilk kez bir araya geldi. Yemeğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çeşitli kademedeki yöneticiler katıldı. Yerel seçimler öncesi aday adaylarına seslenen örgüt yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Aday belirlenmesi hiç kimsenin iki dudağının arasında değil. Dolayısıyla Ankara’da olmanın, Ankara’da çalışma yapmanın, Genel Merkez koridorlarında olmanın size getireceği bir avantaj yok. Sizin avantajınız, İzmir’de sevilmenizden, saygı duyulmanızdan geçiyor. Sahada çalışmayı örgütleyelim. Aday adayı arkadaşlarımız birbiriyle uyum içinde çalışma yürütsünler ve CHP’nin iktidarını hep beraber kurabileceğimiz bir süreci başlatalım" dedi.

'BİZ CHP’YE MAKAM, MEVKİ KAZANMAK İÇİN GELMEDİK'

CHP örgütü ile gurur duyduğunu belirten Salıcı, partide her koltuğun geçici olduğunu önemli olanın hizmet ekmek olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Sizler olduğunuz için bu parti 95 yılından beri dimdik ayakta duruyor. Kendi ideolojik arka planında, kendi hedeflerinden hiçbir şekilde taviz vermeyecek bir mücadeleyi hep beraber yürütüyoruz. Bize hiç kimse 'gelin CHP’ye sizi Belediye Başkanı yapacağız' demedi. 'Milletvekili olacaksın, Genel Başkan Yardımcısı olacaksın' da demedi. Biz CHP’ye bir makam, bir mevki kazanmak için gelmedik. Biz CHP’ye inandığımız için geldik. Önümüzdeki yerel seçimde de tabii ki aramızdan belediye başkanları, meclis üyesi çıkacak. Onlarla gurur duyacağız. Ama bilin ki bu koltukların tamamı CHP programını hayata geçirmek için bir araçtır."

'ADAYLARI PM BELİRLEYECEK'

Yerel seçim için aday belirleme ile ilgili bir komisyonun kurulmadığını dile getiren Salıcı, "Adayımız kimse, biz o değerli arkadaşlarımızı sahipleneceğiz. Ne yapmamız gerekiyorsa hep beraber partinin başarısı için yapacağız. Bu seçim döneminde aday belirleme ile ilgili biz özel komisyon kurulmadı. Parti Meclisi bu konuda yetkili. Biz aday belirlemelerini kolaylaştırmak, olabildiğince sorumluluğu dağıtmak ve tüm arkadaşlarımızın görüşünü alabilmek için ilk etapta 44 ile heyetler gönderdik. Önümüzdeki günlerde başka heyetler de illere gidecek ve aday belirleme çalışmalarında bulunulacak" dedi.

'HEDEFİMİZ 30’DA 30'

İzmir için hedeflerinin 30 ilçenin 30’unu da almak olduğunu dile getiren Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten bizim olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandığımız için tabii ki mutlu olacağız ancak bizim için hedef İzmir’de 30’da 30’u almaktır. Bütün belediyelerin CHP’li yoldaşlarımız tarafından yönetilmesini sağlamak amacımız. Eğer İzmir’de bu başarıyı yakalarsak, iktidar partisini siyasi olarak gerileteceğiz. Eğer bu yerel seçimlerin sonucunda AKP, belini doğrultamaz hale geliyorsa, eğer erken seçime doğru götürürsek biz başarılı olmuşuz demektir" dedi. Salıcı, yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na şimdiye kadar yapmış olduğu tüm hizmetlerden dolayı teşekkür etti.