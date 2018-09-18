CHP'li Salıcı: “İzmir’de zaten bizim olanları AKP’den geri alacağız”

CHP İzmir İl Örgütü’nün ev sahipliğinde düzenlenen CHP Ege Bölge Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, önemli mesajlar verdi. Yerel seçimlerde İzmir’i ve 30 ilçe belediyesini kazanmaları gerektiğine dikkat çeken Salıcı, “Önümüzdeki yerel seçimlerde İzmir’de bizim olmayan belediyeleri de kazanmamız gerekiyor. Zor olan yerler var ama İzmir için kolay. İzmir’de zaten bizim olanları AKP’den geri alacağız. İzmir’in nasıl yönetildiğini, nasıl örnek sosyal belediye haline geldiğini tüm Türkiye’ye göstereceğiz” dedi

Ali Budak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak ve Denizli il örgütlerinin de katıldığı bölge toplantısına ev sahipliği yaptı. CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bölge toplantısında; ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra yerel seçim stratejileri de konuşuldu. İlk oturuma; CHP’nin İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli il başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri katıldı. Bunun yanı sıra yine illerin kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri, il ve ilçe başkanları da toplantıda yer aldı. Toplantının ikinci oturumuna ise CHP’nin geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkanları, PM üyeleri, YDK üyeleri katıldı.

“Cumhuriyet kazanımları AKP iktidarında yok edildi”

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Bugün bizim, partimiz ve İzmir için önemli bir gün. Bölge toplantılarımızın ikini İzmir’de gerçekleştiriyoruz. Güzel İzmir’imize hepiniz hoş geldiniz. Danışma kuruları toplantılarımızı gerçekleştirdik yerel seçimlerde demokrasiyi özgürlükleri yeniden tesis etek için üstünlerin hukukuna son verip bağımsız yargıyı hayata geçirmek ve CHP’yi iktidara taşımak için bugün burada konuşacağız. Dün 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı. Aklı ve bilimi rehber edinen; okuyan, araştıran ve üreten gençler istiyoruz. Gençlerimizi cemaatlere teslim etmeyeceğiz. Ulu önder Atatürk cumhuriyeti gençlere emanet etti ve onun emanetine sahip çıkacak nesiller yetiştireceğiz. Toplumun hangi kesiminden olursa olsun, bu ülkede yaşayan 81 milyonun huzur ve barış içerisinde özgürce yaşaması için mücadele ediyoruz. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu duruma baktığımızda 95 yıllık cumhuriyet kazanımlarının 16 yıllık AKP iktidarında yok edildiğini görüyoruz” dedi.

“Ülkeyi omuz omuza karanlıktan aydınlığa çıkaracağız”

Türkiye’nin kendi imkanlarıyla ayakta duran ender ülkelerden biriyken samanı bile ithal eder hale geldiğini söyleyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: Şimdi de İş Bankası hisselerine göz diktiler. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ifade ettiği gibi; Erdoğan’ın İş Bankası hisseleri üzerinde emelleri varsa, buna izin vermeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz. İş Bankası bugün dünyanın en güçlü bankaları arasında. Bunu Atatürk’ün kurduğu günkü ilkelerinden taviz vermemesine borçlu. Erdoğan, CHP’li yönetim kurulu üyelerini kendi atadığı damadı ile veya resmi danışman yaptığı çocuklarıyla karıştırıyorsa büyük yanılgı içine düşüyor. Şu anda ülkemiz, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin eseri olan durumun yükünü ise emekçiler ve dar gelirli vatandaşlarımız çekiyor. Bu rejim bizim kaderimiz değil. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizi kurtaracak olan güç CHP’dir. Birleşerek ve bütünleşerek başaracağız. Ülkemize karşı sorumluluğumuz var. Bir çocuk gece karnı aç yatağa giriyorsa, kadınlar öldürülüyorsa, gençler iş bulamayıp göç ediyorsa, işçiler ay sonunu getiremiyorsa ama birileri saraylarda saltanat sürüyorsa bizlere rahat uyumak yok. İçinde vatan sevgisi olan, özgür, bağımsız, demokratik Türkiye hayaliyle yaşayan herkese ihtiyacımız var. Geçmişte AKP’ye oy veren, MHP’ye oy veren ama bizimle aynı kaygıyı taşıyan tüm yurttaşlara ihtiyacımız var. Birleşerek, bu ülkeyi omuz omuza karanlıktan aydınlığa çıkaracağız. Yerel seçimlerde CHP iktidarı halkın iktidarı olacaktır. CHP’nin yereldeki iktidarı halkın başarısı olacaktır. İlçelerde 22 belediyemizle Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak sosyal belediyecilik sergiliyoruz. 30 ilçede ve Büyükşehir’de seçimi kazanmak üzere yola çıktık. İzmir’e partimizin başarısını artırarak partimizi iktidara taşıyacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşla aramıza çekilen perdeyi kaldıracağız”

Konuşmasına CHP’nin İçişleri Bakanlığı’na verilen dilekçe ile kurulmadığını hatırlatarak başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Çok sevdiğim bir söz var. Biz bu partiyi İç İşleri Bakanlığı’na verilen dilekçe ile kurmadık. Atatürk önderliğinde bir mücadele yürüttük. Bugün de tek adam rejimine karşı Atatürk ilkelerini, demokrasiyi, özgürlükleri savunmaya devam ediyoruz. Dış politikalarda şimdiye kadar görülmediği kadar büyük sorunlar yaşıyoruz. Ekonomik krizin göbeğindeyiz. Şu andaki anlayışla aşılması mümkün değil. 4 gün önce Merkez Bankası faiz artırdı. Dolar kuru 6,34’tü; kısa süreliğine 6 seviyesine geldi. Şu an dolar 6,35. Türkiye’nin cumhuriyet birikimi, kurumları, sanayisi ekonomik krizle beraber yok ediliyor. Kredi verilmesi en riskli ülkelerden birine dönüştük. Biz Türkiye için bütün insan kaynağımızla ve birikimimizle mücadele veriyoruz. Bizimle, yoksullaştırılmış ve AKP tarafından mağdur edilen kesim arasına bir perde çekiliyor. Bizim sözlerimizin vatandaşlara ulaşamadığını görüyoruz. Tek adam rejimi Türkiye’yi duvara çarptırmak üzere. Yapacağımız şey vatandaşa bunu bütün çıplaklığı ile anlatacağız. Aramızdaki aracıları ortadan kaldıracağız. Doğrudan vatandaşa gidip kendi görüşlerimizi aktaracağız” şeklinde konuştu.

“İzmir’de zaten bizim olanları geri alacağız”

AKP’nin hamamda ayağı kaysa; düşüp kafalarını vursalar dış mihraklar yaptığını söylediğini belirten Salıcı, yerel seçimlere ilişkin şunları söyledi: İyi olan her şey onlardan ancak kötü olan bir şey olursa dış mihraklardır. Anlayışları bu. Pazarda domates 6 lira ise sebebi AKP. İşsizlik varsa sebebi AKP. Bizim milletvekilimiz, parti meclisi üyemiz hapisteyse ve duruşması ileri tarihlere erteleniyorsa bu özgürlüğün baskı altında olmasının nedeni AKP’dir. Bu iktidara karşı mücadeleden daha önemli bir parti içi mesele yoktur. Önümüzdeki yerel seçimlerde İzmir’de bizim olmayan belediyeleri de kazanmamız gerekiyor. Zor olan yerler var ama İzmir için kolay. İzmir’de zaten bizim olanları AKP’den geri alacağız. İzmir’in nasıl yönetildiğini, nasıl örnek sosyal belediye haline geldiğini tüm Türkiye’ye göstereceğiz. Fazla vaktimiz yok. Kendi içimizde, ‘6 aylık süreci nasıl yönetirsek başarıya ulaşırız?’ diye tartışacağız. 10 bölge toplantısı yapacağız. Bunların sonucunda CHP’nin yerel seçimlerde başarı kazanmasını sağlayacağız.