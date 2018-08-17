CHP'li Serter: “Ülkede ekonomik kriz yok demek acizliktir”

Türkiye’de ekonomik kriz olduğunu ve doların 2 katına çıkmasına rağmen kriz yokmuş gibi davranılamayacağını belirten CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, “Kriz yok demek acizliktir, ekonomiyi bilmemektir. Kendi basın kuruluşlarıyla başka haberleri sunarak krizi unutturmaya çalışıyorlar. Türkiye’de ciddi bir kriz yaşanıyor. Dolar ikiye katlandı, devalüasyon oldu. Daha ne olsun. Hiçbir haber kanalında yer verilmedi. Hedef şaşırtmalarla insanları uyutmaya çalışıyorlar. Sesimiz halka duyurulmuyor. Yarın herkes işsiz kalabilir. Arabalarımız satışa çıkabilir, işlerimiz batabilir” dedi

Milletvekili seçildikten sonra ilk kez basın toplantısı düzenleyen CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Türkiye ve İzmir gündemine dair önemli mesajlar verdi. Ekonomik krizin sonuçlarını anlatan ve çözüm önerileri de sunan Milletvekili Serter, 1 Ekim’den sonra Meclis'te İzmir ve Türkiye’nin gündemine dair çalışmalarını yoğun olarak ortaya koyacağını söyledi. Türkiye’nin tek adam rejimine doğru gittiğini ve her gün bir kriz yaşandığını kaydeden CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, 1 Ekim’den sonra mecliste İzmir ve ülke gündemine dair her konuyu gündeme getireceğini söyledi.

Meclis'te bangır bangır bağıracağım

Serter, “Tek adam rejimi ülkenin sonunu getiriyor, her gün ayrı bir kriz yaşanıyor. Türkiye için artık gri olacak bir şey kalmadı. Artık her şey ya siyah ya beyaz. Türkiye bu krizi aşar. Hakkaniyetli bir yönetim anlayışı gerekiyor. 16 yılda biz ne yaptık, Türkiye neden bu hale geldi diye kendilerini sorgulamalılar?1 Ekim’den sonra bu konularda mecliste bangır bangır bağıracağım” dedi.

“Borcu borçla kapatıyoruz”

Borcun borçla kapatıldığını ve artık her şeyin pahalılaşacağını söyleyen Serter, şöyle devam etti: Enflasyon artıyor, maaşlar eriyor. Önce yabancı sonra da yerli sermaye peşi sıra kaçıyor. Güven bunalımı yaşanıyor. Türkiye insanı mutsuz, geleceğinden kaygılı. BM Mutluluk endeksinde 156 ülke arasında 74’üncü sıradayız. İzmir mi? İzmir 81 il içinde mutluluk sıralamasında 50’inci sıradayız. Ülkemde huzur istiyorum. İşsizlik azalsın, istihdam artsın. Sanayiye ticarete, turizme ve tarıma dayalı ekonomi güçlensin istiyorum. Gençler iş bulsun istiyorum. Güven ortamı olsun, ekonomi düzelsin, topraklarımız ve insanlarımız refaha ve huzura kavuşsun istiyorum. Demokrasinin şehrinden sesleniyoruz, kadınlar eşit olsun, hayatın her alanında olsun istiyoruz.

“Ülke ekonomik krizin içinde”

Ülkede kriz olduğunu ancak kredi kartlarıyla sürecin sürdürüldüğünü belirten Serter, “Kredi kartı borçları diğer kredi kartı ile kapatılıyor. İşletmeler de öyle yapıyor. Böyle bir Türkiye ve büyüme yaşanmaz hale getirecek. 80, 94, 2001 krizini de gördüm. Hepsi ciddi sıkıntı yaratmıştı. Dolar ve Euro ile yaşar hale geldik. Türk lirasını unuttuk. Asgari ücret ortada. Dolar bazında 400 Euro iken şu anda 258 Euro civarında. Alım gücümüz azaldı. Yüzde 50 değer kaybetti gayri menkullerin değeri. Genç nesilde işsizlik oranları hep yüksek. Katar, Kuveyt, BAE gibi ülkeler büyük yerleri alıyor. Bu yıl başladığından bu yana yüzde 7.4 büyüdük diyoruz ama aslında üretmiyoruz, tüketiyoruz. Topraklarımız adım adım yabancıların eline geçiyor. Yabancı sermaye istihdam yaratmak için gelsin, bizim topraklarımıza sahip olmak için gelmesin” diye konuştu.

Tüzük kurultayına da ihtiyaç yok

Parti içi muhalefetin kurultay toplanması için imza toplaması ve bunun yeterli orana ulaşamaması nedeniyle kurultay yapılmama kararı alınmasıyla ilgili süreci değerlendiren Serter, olağanüstü ya da tüzük kurultayına gerek olmadığını söyledi. Serter, her iki kurultay talebinin de rafa kaldırılıp yerel seçime odaklanılması gerektiğini belirterek, “Seçimlerden hemen sonra kurultay olmamalı. CHP özgür ve demokratik bir parti. Genel başkanımız ve parti yönetimimiz relakstır bu konuda. Kurultay olacağını zannetmiyorum. İmza verenlerin doğal demokratik hakkıdır. Yeterli sayıya ulaşılamadı. Tüzük kurultayına da ihtiyaç yok. Tüzüğümüzü yeni değiştirdik. O konuyu da rafa kaldıracaklar. Birbirimizi değerlendirmesini de barışmasını da iyi biliriz. Bayramda barışacağız. Yerel seçimlere hazırlanacağız” dedi.

“Körfez geçişine şahsi olarak karşıyım”

Serter, Körfez Geçiş Projesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin ardından başlayan tartışmalar hakkında ise şunları söyledi: Körfez Geçiş Projesi bazı kesimler tarafından hatalı görünüyor. Ancak CHP olarak doğayı katledecek hiçbir şeyin altına imza atmayız. Şahsi olarak tünelin oradan geçmesine karşıyım. İkinci bir çevre yolu yapalım, araçlarımızı oradan geçirelim. Şahsi fikrim bu.

Krizin içindeyiz ama haberi yapılmıyor!

Türkiye’de ekonomik kriz olduğunu ve bunun da en basit göstergelerinden birinin satılık daire tabelalarında görülen artış olduğunu ifade eden Serter, “Kriz yok demek acizliktir, ekonomiyi bilmemektir. Kendi basın kuruluşlarıyla başka haberleri sunarak krizi unutturmaya çalışıyorlar. Türkiye’de ciddi bir kriz yaşanıyor. Dolar ikiye katlandı, devalüasyon oldu. Daha ne olsun. Hiçbir haber kanalında yer verilmedi. Hedef şaşırtmalarla insanları uyutmaya çalışıyorlar. Sesimiz halka duyurulmuyor. Yarın herkes işsiz kalabilir. Arabalarımız satışa çıkabilir, işlerimiz batabilir. Yunanistan batmıştı. Ayağa kaldırmaya çalıştılar. 8-10 yıl önce İngiltere’de yaşanmıştı. Atlarına bakamadıkları için sokaklara salmışlardı. Her yerde satılık daire tabelası var. Ne kadar çok satılık daire varsa o kadar kriz vardır. Müteahhitlerin elinde de şu anda tam 2 milyon adet daire var. Kriz var ve kriz yaşıyoruz” diye konuştu.