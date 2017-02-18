CHP'lı Sındır 'hayır' turunda

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Selçuk sokaklarında vatandaşlarıyla buluştu, kahvehane toplantılarında hemşerilerinden 16 Nisan’daki referandum için ‘Hayır’ oyu istedi. CHP Selçuk İlçe Örgütüyle de bir araya gelen Sındır, saha çalışmaları hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu
Kahvehane toplantılarında ‘taraflı mı tarafsız mı bir Cumhurbaşkanı istersiniz?’ sorusunu hemşerilerine soran Sındır, “Bugün partili bir cumhurbaşkanı getirilerek millet ikiye bölünmek isteniyor. Cumhurbaşkanının tarafından olanlar onun tarafında olmayanlar. Onlara göre taraf olanlar iyi insan olmayanlar terörist. Bağımsızlık için, demokrasi için bedel ödeyen bir milletiz. Bu karşı devrim hareketine hep birlikte dur demeliyiz” dedi.
Kim tarafından yazıldığı belli değil
Anayasa değişikliğini içeren maddelerin kim ya da kimler tarafından yazıldığının belli olmadığını söyleyen Sındır, “Bir referanduma gidiyoruz. Ama bu anayasanın bir müellifi yok. Karanlık kapılar ardında gizli görüşmelerde nerede kim tarafından yazıldığı belli değil. Kimse üstlenmiyor ama bu anayasa teklifini birileri yazdı. Artık önemli değil. Meclise geldi ve meclis genel kurulundan nasıl geçtiğini herkes gördü. Şimdi de milletimizin önüne bu getirildi. Biz milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. Milletimizin ferasetine ve demokrasiye bağlılığına güveniyoruz. Millet iradesine pranga vuran tek adam rejimine halkımız aydınlık bir Türkiye için hayır diyecek. Milletimiz, hem hükümet, hem Meclis, hem de mahkeme başkanı olacak tek adam rejimine onay vermeyecek” dedi.
Anayasa değişiklik teklifinin içeriğinin halktan gizlendiğini ve görüşmeler esnasında Meclis TV’nin yayınlarının kesildiğini söyleyerek sözlerine devam eden Sındır, “Bugün burada bizleri takip eden basın emekçilerine soruyorum. Anayasa değişiklik teklifi Meclis’te görüşülürken bunu halka anlatma fırsatı bulabildiler mi? Memleketin geleceğini tayin edecek olan bir Anayasa değişiklik teklifini milletin bilgisinden kaçırdılar. Cumhurbaşkanı endişeli bir dille halk bilgilense evetler çoğalır dedi. Meclis görüşmelerinde fırsat vardı, halkı bilgilendirebilirdiniz; bakalım o zaman evet mi olacaktı hayır mı? Bu Anayasa değişiklik teklifini yurttaşlarımızın her birisi bilerek sandığa gitse yüzde 99.9 referandumdan hayır çıkar” dedi.
Parti meselesi değil, memleket meselesi
CHP Selçuk İlçe Başkanlığında saha çalışmalarına yönelik gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında da partililerine seslenen Sındır; “Bu referandum sadece CHP’nin işi değil. O parti bu parti meselesi de değil. Bu getirilen teklif bir memleket meselesi, Cumhuriyetimizin bekası meselesidir. Tüm çalışmalarımızı yurttaş bilinciyle bu Anayasa değişikliğinin neler getirdiğini parti kimliğimizi öne çıkarmadan halkımıza anlatmamız gerekiyor. Halkımıza, parlamenter demokratik rejimimizin; devleti yeniden yapılandırma, her şeye yetkili bir tek adam, bir dikta rejimine dönüştürülmek istediğini anlatmamız gerekiyor. Sandığa gidelim ve partililer olarak da yurttaşlarımızın sandığa gitmelerini sağlayalım. Hayır çıkacak buna inanıyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız en onurlu mirasımız ‘ben 16 Nisan 2017’de sizin geleceğiniz için sandığa gittim ve hayır oyu kullandım demek olacaktır” dedi.