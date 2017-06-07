CHP'li Tekin: Bu soruya 11 aydır yanıt alamıyorum

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,"Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı,'1241 vatan toprağına el koyduk' diye bir açıklama yaptı. Bu yerlerin hangi illerde ve hangi kurumlar tarafından tahsis edildiğiyle ilgili verdiğim soru önergesine 11 aydır yanıt alamıyorum" dedi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Beyoğlu'ndaki il başkanlığı binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Mecliste, Zeytin Koruma Kanunu'nda yapılması öngören yasa tasarısı değişikliği önerisiyle ilgili konuşan Gürsel Tekin, "Neredeyse biz kendi topraklarımızın düşmanı gibi davranıyoruz. Bunlardan biri de zeytin ve zeytinliklerle ilgili olandır. Derhal elinizi zeytinden ve zeytin ağaçlarından çekin" diye konuştu. Tekin, bugün mecliste yapılacak görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması temennisinde bulundu.



İmar rantına karşı İstanbul İl Başkanlığı yaptığı dönemden itibaren yaptıkları hukuki mücadeleleri anlatan Gürsel Tekin, geçmişte bunlardan sonuç alındığını ancak bugün sonuç almanın mümkün olmadığını ifade etti.

"ÇETELEŞMİŞ BİLİRKİŞİ MÜESSESESİ OLUŞTURULDU"

Tekin, partisinin bugün de aynı mücadeleyi gösterdiğine vurguladı. Gürsel Tekin, "İstanbul İl Başkanı olduğum dönemde açmış olduğumuz davaların yüzde 80'inden sonuç alıyorduk. Şimdi, neredeyse yüzde 100'ünden sonuç almak mümkün değil. Gerekçesi, bir gece yarısı torba yasayla 'bilirkişi' müessesesini değiştirdiler. Geçmiş dönemlerde bilirkişiler, çoğunlukla üniversitelerden teknik insanlar ve oda yöneticileri oluyordu. Bunların hiçbirisi şu anda bilirkişi olamıyor. Kimlere teslim edildiği belli olmayan, çeteleşmiş bilirkişi müessesesi oluşturuldu. Haklı olarak hiçbir yargıç imar mevzuatını bilmediği için bilirkişi raporlarına göre kararlar veriliyor" dedi.

"BU ARSALARI HANGİ BAKANLIKLAR TAHSİS ETTİ DİYE SORMAYACAKLAR MI"

Gürsel Tekin, İstanbul başta olmak üzere birçok şehrin ranta teslim edildiğini ifade etti. "Sayın



Gürsel Tekin, "Biz buraları kendi imkanlarımızla bulduk. Başta İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirler olmak üzere buraların çoğunluğu kamu arsası. Bu soruşturmaları yürütenler, 'bu arsaları hangi bakanlıklar tahsis etti' diye soru sormayacaklar mı? Bir soruşturmaya tabi tutulmayacaklar mı? Mesela, Zaman gazetesinin yeri Milli Emlak'a aitti; burası hangi bakanlık tarafından tahsis edildi diye bir soruşturma açılmayacak mı?" ifadelerini kullandı.



Gürsel Tekin, şehirlerin daha fazla katledilmemesi için yapılması gereken ne varsa CHP'nin buna hazır olduğunu dile getirdi. Tekin, partisinin bugün de aynı mücadeleyi gösterdiğine vurguladı. Gürsel Tekin, "İstanbul İl Başkanı olduğum dönemde açmış olduğumuz davaların yüzde 80'inden sonuç alıyorduk. Şimdi, neredeyse yüzde 100'ünden sonuç almak mümkün değil. Gerekçesi, bir gece yarısı torba yasayla 'bilirkişi' müessesesini değiştirdiler. Geçmiş dönemlerde bilirkişiler, çoğunlukla üniversitelerden teknik insanlar ve oda yöneticileri oluyordu. Bunların hiçbirisi şu anda bilirkişi olamıyor. Kimlere teslim edildiği belli olmayan, çeteleşmiş bilirkişi müessesesi oluşturuldu. Haklı olarak hiçbir yargıç imar mevzuatını bilmediği için bilirkişi raporlarına göre kararlar veriliyor" dedi.Gürsel Tekin, İstanbul başta olmak üzere birçok şehrin ranta teslim edildiğini ifade etti. "Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı,'1241 vatan toprağına el koyduk' diye bir açıklama yaptı" diyen Tekin, bu yerlerin hangi illerde ve hangi kurumlar tarafından tahsis edildiğiyle ilgili olarak verdiği soru önergesine 11 aydır yanıt alamadığını kaydetti.Gürsel Tekin, "Biz buraları kendi imkanlarımızla bulduk. Başta İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirler olmak üzere buraların çoğunluğu kamu arsası. Bu soruşturmaları yürütenler, 'bu arsaları hangi bakanlıklar tahsis etti' diye soru sormayacaklar mı? Bir soruşturmaya tabi tutulmayacaklar mı? Mesela, Zaman gazetesinin yeri Milli Emlak'a aitti; burası hangi bakanlık tarafından tahsis edildi diye bir soruşturma açılmayacak mı?" ifadelerini kullandı.Gürsel Tekin, şehirlerin daha fazla katledilmemesi için yapılması gereken ne varsa CHP'nin buna hazır olduğunu dile getirdi.

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