CHP'li Tezcan: Belgeler sahte diyorsa, kuralım komisyonu

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gündeme damga vurmuştu. CHP'den konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP PM toplantısının gündemine ilişkin düzenlenen basın açıklamasında konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının İrlanda Denizi'nde, Britanya Adaları'nın coğrafi merkezinde kraliyete bağımlı Man Adası'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığını öne sürerek gösterdiği belgelere ilişkin Tezcan şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkanımız dün büyük bir skandalın belgelerini ortaya koydu. 'Sahte', 'meşru bir ilişki' diyorsunuz değil mi? Gelin TBMM'yi hareket geçirelim. Araştırma Komisyonu kuralım Meclis tek tek araştırsın. Belgelere baksın eksik gördüğü bir şey varsa baksın. Kim iftira atıyor, yalan söylüyor? El mi yaman bey mi yaman ortaya çıksın.





ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURALIM



Sizin parmak sayınızın fazla olacağını da biliyoruz. Daha önce 4 bakanı akladığınızı da biliyoruz. Sizin çoğunlukta olduğunuz TBMM'de Araştırma Komisyonu kuralım orada bütün her şey kalem kalem incelensin. Arkadaşlarımız bugün ya da yarın Meclis Araştırma Komisyonu önergesini verecekler.





BİZİM SAVCILIKTA İŞİMİZ YOK



Tezcan; 'Suç duyurusunda bulunun' sözüne; Bir işi boğuntuya getirme konusunda bu kadar ustalıklı bir başka adım göremedim. Muhteşem bir buluş. Arkadaşlar, Sayın Genel Başkanımız'ın 'bu bir suçtur' diye bir ifadesi var mı? Bizim savcılıkta işimiz yok. Böyle boğuntuya getirerek herkesi susturma hesabı içinde olduğunuzu biliyoruz ama biz susmayacağız. Ahlaki değildir. Sayın Genel Başkan suçtur veya değildir diye bir şey söylemedi. Suç ekseninde bir değerlendirme yapılmamıştır.





BU İŞİN SAVCISI MİLLETTİR. BİZ MİLLETE BU İŞİ AÇIKLADIK



Bu işin savcısı millettir. Biz millete bu işi açıkladık. Öyle korktular ki TRT canlı yayını kesmek zorunda kaldı millet duymasın diye. Türkiye'nin çadır devleti olmadığını göstermek için milletin temsilcisi olan TBMM komisyon kursun araştırsın.



FETÖ'nün okunmuş bir dolarları vardı. Şimdi de 15 milyonu çeviren 1 sterlinler var. Ne kadar kıymetli bir sterlin. 15 milyon doları takla attıran 1 sterlin çıktı meydana. Ne sihirli sterlinlermiş bunlar. Nereden geliyor bu keramet?





DAVA AÇACAKMIŞSINIZ GİDİN NEREDE AÇARSANIZ AÇIN



Gürültü koparmaya gerek yok. Dava açacakmışsınız gidin nerede açarsanız açın. 10 tane daha dava açın. Savcılıklarla meşgul olacağımızı söylemedik olmayacağız da. Millete şikayet ettik.



Bu işin davası milletin divanında görülecektir. Millet bunun hesabını verecek.





GERÇEK OLDUĞUNU TEK TEK GENEL BAŞKAN ISLAK İMZALI DEKONTLARLA GÖSTERDİ



Gerçek olduğunu tek tek genel başkan ıslak imzalı dekontlarla gösterdi. Varsa cesaretiniz açacağız soruşturma önergesini tek tek bunları kalem kalem geldileri ile beraber hep beraber araştıracağız. Bakalım parmaklarınız yetebilecek mi? Parmaklarınız yetse de bu defa vicdanlarınız yetebilecek mi aklamaya?





BU DEKONTLARDAN SONRA İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUZ



Sayın Erdoğan gereğini yaparım demişti, gereğini yapma zamanı. İstifa etmesini bekliyoruz. Bu dekontlardan sonra istifa etmesini bekliyoruz. Sahte diyorsa, kuralım komisyonu sahte mi değil mi bakalım. Millet de siz de biz de görelim.





BELGENİN SAHTELİĞİNİ İDDİA EDİYORLARSA ELDE EDİLİŞ BİÇİMİ İLE İLGİLİ NİYE TELAŞ EDİYORLAR



Belgelerin elde ediliş biçimindeki endişeyi anlamıyorum. Belgenin sahteliğini iddia ediyorlarsa elde ediliş biçimi ile ilgili niye telaş ediyorlar. Sahte ise, nasıl elde edildiyse edildi onlara ne? Belge gerçekse gerçek olan belgenin elde ediliş şekli belgenin temsil ettiği vahameti ortadan kaldırıyor mu? Bunlar kaçışın ifadeleridir."





"CHP BURSA MİLLETVEKİLİ AYKAN ERDEMİR SORUŞTURMASININ BAŞLAMA TARİHİ MANİDAR"



Tezcan, "CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir soruşturmasının başlama tarihi manidar. Tam da genel başkanımız açıklama yapacağı güne getirilmiştir. Kim götürdü ne götürdü bilmem. Rıza Sarraf meselesini özellikle Türkiye'nin hak etmediği biçimde Türkiye'yi bu meselenin göbeğine sokma çabalarını hala anlamış değiliz. Bu konuyu milli mesele haline getirme çabalarını hala anlamış değiliz. Bu çerçevede kim ne yapmışsa hesabını sorarsınız. Ama bir yerlere bir şeyleri sıçratarak kaçış yolu aramanın alemi yok. Rıza Sarraf ne yaptıysa o da hesabını versin. Devleti önüne yatırdıkları adam şimdi, itirafçı olmuş böyle söylüyorlar. Korkuları devleti Amerika mahkemelerinin önüne yatırırlar mı? O zaman bu rezilliğin içine devleti niye soktunuz? Koskoca bir devleti bu rezilliğin içine niye soktunuz? Önüne yattığınız tablo Türkiye'yi dünyada şu hale düşürmüştür. İtirazımız buna" diye konuştu.





"BELGELER ZAMANI GELİNCE TABİ Kİ PAYLAŞILIR AMA TBMM ÖNCE BİR ARAŞTIRSIN"



Tezcan, "Belgeler zamanı gelince tabi ki paylaşılır ama TBMM önce bir araştırsın. Mesele sadece bir kağıt parçasından ibaret değil. Kağıt parçasının arka planına bakılsın. Sadece üzerinde konuşulacak dekont meselesi mi değil mi?" ifadelerini kullandı.





"ABD'DE RIZA SARRAF DAVASI DEVAM EDERKEN TÜRKİYE'DE HAYAT DURACAK MI"



Tezcan, "ABD'de Rıza Sarraf davası devam ederken Türkiye'de hayat duracak mı?" dedi.