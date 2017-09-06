CHP'li Tezcan: Cübbede iliklemek için ilik arayacağına ağzını kilitle

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'e 'Adalet Kurultayı'yla ilgili açıklaması üzerinden tepki göstererek, "Bir Danıştay Başkanı düşünün ki yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisini bir siyasi hasım gibi karşısına alıp, ana muhalefet partisine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Bizim de bir çift sözümüz var Sayın Başkana. Cübbede iliklemek için ilik arayacağına ağzını kilitle" dedi

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, düzenlediği basın toplantısıyla partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemini kamuoyuyla paylaşarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin 'Adalet Kurultayı'nı eleştiren Danıştay Başkanı Güngör'e tepki gösteren Tezcan, "Tam adaletin gündemde olduğu bir süreçte, adli yıl açılışında yaşadıklarımız, çok ilginç. Bizim 'Adalet Kurultayı'mız iktidar çevrelerini rahatsız etti. Onların rahatsız olmasını anlıyorum; ama Danıştay Başkanı'nın rahatsız olması, ilginç geldi. Danıştay Başkanı, adaletin istendiği ve konuşulduğu bir kurultaydan niye rahatsız olur? Yargının bağımsız olmasını, herkesten çok onların istemesi lazım. Bir Danıştay Başkanı düşünün ki yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisini bir siyasi hasım gibi karşısına alıp, ana muhalefet partisine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Danıştay Başkanı'nın açıklaması dahi Türkiye'de yargının hangi noktada olduğunun ibretlik bir örneğidir. Ancak bizim de bir çift sözümüz var Sayın Başkana. Cübbede iliklemek için ilik arayacağına ağzını kilitle" diye konuştu.





TEZCAN'DAN AYM BAŞKANI'NA: SAYIN BAŞKAN, KADRAJIN DIŞINDAKİLER NE OLACAK?



Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın, Beştepe'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tokalaşırken, eğildiği yönündeki eleştirilere neden olan fotoğrafa değinen CHP'li Tezcan, şunları söyledi:



"Toplumun yüzde 80'e yakını yargıya güvenmiyor. Hangi yargıya güvenecek? Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın önünde baş eğdiği, boyun selamı, baş selamı verdiği yargıya mı güvenecek? Sayın Başkan, açıklama yapmış 'Kadraj oyunu' diye. Peki, Sayın Başkan, kadrajın dışındakiler ne olacak? 'Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri denetlemem' diyen, 'OHAL'le ilgili olsa da olmasa da denetlemem' diyen bir Anayasa Mahkemesi var"





"BİZ 'ADALET' DİYORUZ, O 'TERÖR' DİYOR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'ye yönelik 'Ana muhalefetin şu andaki dili bakıyorsunuz terör örgütünün dili ile aynı' açıklamasına da yanıt veren CHP Sözcüsü Tezcan, "AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın dilini herkes biliyor. Benim yeniden tarif etmeme gerek yok. Biz 'adalet' diyoruz, o 'terör' diyor. Bu farkı herhalde milletimiz anlayacaktır. Siyasette çatışma ve kamplaşmayı kimin kullandığını, 'terör' sözünü en çok kimin ağzına aldığına dönüp, bakarsa herkes toplumu böleni de tanıyacaktır" dedi.