CHP'li Tezcan: Rejimin adı, sandıklı diktatörlük

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü yemin etmesiyle Türkiye'de yeni bir dönemin başlamayacağını belirterek, "2 yıldır devam eden tek adam rejimi, yeni bir başlangıç gibi sunulmaya çalışılıyor. Bugün başlayan rejimin adı, sandıklı diktatörlüktür" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından parti binasında basın toplantısı düzenledi. İlk olarak, Çorlu'da meydana gelen ve 24 kişinin hayatının kaybettiği tren kazasına değinen Tezcan, olayın acı olduğunu belirterek, "Bu olayın bütün yönleri ile araştırılması gerekir. Bu konuyu siyasal bir tartışma haline getirme niyetinde değiliz. Bu olayı sonuna kadar takip edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'YENİ REJİM DİYE DAYATILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Daha sonra bugün gazete ve televizyonlarda yeni bir dönem başladığına dair haberler yapıldığını belirten Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, şunları söyledi:

"AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı sıfatıyla TBMM'de yemin edeceği ve bununla yeni bir dönem başlayacağı söyleniyor. Bu bir aldatmacadır. Yeni bir dönem başlamıyor. Aslında 2 yıldan bu yana fiilen devam eden bir tek adam rejimi var. Bu tek adam rejimi bugün anayasal altyapısı ile beraber yeni bir düzen diye sunulmaya çalışılıyor. Türkiye'de işsizlik ve yoksulluk hâlâ bu noktalardaysa 2 yıldan bu yana devam eden tek adam rejiminin ürünüdür. 2 yıldır devam eden bu tek adam rejimi, yeni bir rejim gibi cilalanıp yeni bir başlangıç gibi sunulmaya çalışılıyor. Aslında tek adam rejimleri tarihin çöplüğünden çıkarılmış, ödünç alınmış rejimlerdir. Bu rejim yeni diye dayatılmaya çalışılmaktadır. Sadece şu söylenebilir; bir sandıklı diktatörlükle karşı karşıyayız. Bugün başlayan rejimin adı, sandıklı diktatörlüktür."

'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI NEREDE?'

Daha sonra AK Parti hükümetini eleştiren Tezcan, Başbakan Binali Yıldırım ve bazı bakanların yakın zamanda FETÖ'nün temizlendiğine dair açıklama yaptığını ancak son çıkarılan KHK ile 18 bin kişinin görevinden ihraç edildiği ifade ederek, "Mesele FETÖ ile mücadele değil. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Bu ihraçların arasında kim siyasi ayak?" diye sordu.

'YENİDEN DOKNULMAZLIĞI KALDIRMANIZ GEREK'

CHP'li Bülent Tezcan ayrıca, 24 Haziran'da yeniden milletvekili seçilen tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden dokunulmazlık kazandığını belirterek, "Anayasa hükmü açıktır. Milletvekili yeniden seçildiğinde görülmekte olan davaların devam edebilmesi için yeniden dokunulmazlığı kaldırmanız gerekir" dedi.