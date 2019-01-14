CHP'li Yavuzyılmaz: Şans oyunlarında şaibe var

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 5 Ocak'taki Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısının bin 901 olmasının önceki çekilişlere göre bilimsel gerçekliğin üzerinde olduğunu belirterek, "Gerek Sayısal Loto gerekse Milli Piyango'da şaibeler var" dedi.

Yavuzyılmaz, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, 5 Ocak'ta yapılan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin tek kişiye isabet ettiğini, 5 bilen kişi sayısının ise bin 901 olduğunu hatırlattı. 2018'de yapılan 75 Sayısal Loto çekilişinin 74'ünde 5 bilen kişi sayısının 258'in altında çıktığını anlatan Yavuzyılmaz, çekilişte matematiksel olarak büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 14 milyonda bir, 5 bilme olasılığının ise 54 bin 200'de bir olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, 5 Ocak'ta yapılan Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısının bin 901 olmasının bilimsel gerçekliğin üzerinde olduğunu bildirdi. Milli Piyango İdaresinin şeffaflığına ilişkin sorunlar bulunduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, çekilişlerin noter huzurunda yapıldığının açıklanmasına rağmen, noterin hangisi olduğuna ilişkin bilgi verilmediğini ifade etti.

Yavuzyılmaz, "Gerek Sayısal Loto gerekse Milli Piyango'da şaibeler var" dedi.

Büyük ikramiyeyi kim kazandı

Milli Piyango'da yılbaşı büyük ikramiyelerinin 2019 dışında 12 yıl boyunca üst üste çeyrek bilete çıktığını hatırlatan Yavuzyılmaz, "Özellikle bu yıl, yılbaşı büyük ikramiyesinin çıktığı kişiyle ilgili herhangi bir açıklama ve bilgilendirme yapılmadı. Dolayısıyla bu ikramiyenin hangi gelir grubunda yaşayan birine çıktığı, ne şekilde bir ikramiye yönlendirmesi yapıldığı soru işareti olarak kalmış oldu. Bu soru işaretlerinin üzerinde özellikle duruyoruz" diye konuştu. 5 Ocak'taki Sayısal Loto çekilişine ilişkin bilimselliğin dışında konuya görsel olarak yaklaşan Yavuzyılmaz, bin 901 kişinin 5 bildiği Sayısal Loto çekilişindeki kuponu basın mensuplarına gösterdi.

Şifre, kod var

Çekilişte çıkan 6 numaranın, yukarıdan aşağıya doğru aynı sütunda yer aldığına işaret eden Yavuzyılmaz, şöyle konuştu: "Bu sütun sanki bir şifre, kodlama gibi. Yalnızca bir tek numara değişmiş. Sayısal Loto'nun bin 200'e yakın çekilişinin hiçbirinde böyle bir tablo oluşmamış olmalı ki 5 bilen sayısı da bu bağlamda bu kadar az katılımla bin 901'in üzerine çıkmamış. Bu aynı zamanda Milli Piyango'nun kendi içerisinde çelişkisidir. Bu çekilişlerin bir an önce TRT'de canlı olarak yayınlanması için CHP olarak gerekli adımları tekrar atacağız. Bu abes durumu ortadan kaldıracağız."