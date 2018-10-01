CHP'li Yücel, Kocaoğlu'nun kararını değerlendirdi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Aziz Kocaoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Kocaoğlu tekrar aday olsaydı, en güçlü aday olacağını söyleyen Yücel "Eğer Kocaoğlu bu kararı almamış olsaydı partimiz adına tekrar aday olma durumu değerlendirilirdi. Çünkü aday olabilecek en güçlü isimdi" dedi

Süleyman Gülen- Aziz Kocaoğlu'nun 2019 yerel seçimlerde tekrar İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıklamasının ardından gözler CHP'ye çevrildi.Kocaoğlu'nun açıklamasından birkaç saat sonra CHP İzmir İl Başkanlığı'nında CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, adaylık açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlelebet işgal edilemez

Belediye başkanlığı gibi makamların ilelebet işgal edilecek makamlar olmadığını belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Aziz Kocaoğlu'na yapmış olduğu hizmetler için teşekkür etti. Yücel "Aziz Kocaoğlu şerefiyle İzmir'e hizmet etmiş, yaptığı yatırımlar Türkiye ve dünyaya örnek olmuş bir belediye başkanıdır. Atatürk ilke ve devrimlerinin beşiği ve kalesi diyebileceğimiz İzmir'de yapmış olması da ayrı bir anlam ve önem arz ediyor. Aziz Kocaoğlu'nın yapmış olduğu hizmetler nesilden nesile aktarılacak hizmetlerdir. Bu görevler ilelebet yapılacak görevler değil. Bu makamlar ilelebet işgal edilecek makamlar değil. Dile kolay 14 buçuk sene. Bunlar hepsi gelip geçiçi görev ve makamlardır. Önemli olan bu sürede ne yaptığınızdır. Görevi bıraktıktan sonra nasıl anıldığınızdır. Açıkçası şuan sayın Kocaoğlu görevinin başında ve İzmir'e hizmet etmeye devam ediyor. Aday olmayacağını açıklamış olsa da 2019 yerel seçimlerine kadar aynı yönetim anlayışıyla hizmetlerini sürdüreceğine bir kuşkumuz yok. Önemli olan ondan sonra bu bayrağı devralacak arkadaşımızın aynı yönetim anlayışıyla dürüst, şeffaf bir şekilde davranacağına kamu varlıklarına namusu gibi sahip çıkması ve bayrağı devraldığı yerden aynı şekilde devam etmesidir. Bizim bu konuda da hiçbir kuşkumuz yok. Sayın Aziz Kocaoğlu'na verdiği emeklerden dolayı hem partim hem de İzmirliler adına sonsuz teşekkkür ediyorum. Aziz Kocaoğlu'nun bu kararı almış olmasında 24 Haziran sonrası yaşanan süreç, olağanüstü kurultay çağrısı, değişim talebi, imza süreci v.b konularının bir etkisi olmadığını düşünüyorum. Şahsım adına da bunun bir etkisi olmadığına eminim. Cumhuriyet Halk Partisi adına yakışan bir belediye başkan adayının belirlenmesi için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

"Kocaoğlu'nu geri döndürmek için çaba gösterecek misiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Belki bunlar konuşulmuştur. Elbette kalmasını isteriz, dileriz. İzmirlilerin de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Sayın Kocaoğlu’nun görüşü, niyeti önemlidir. Biz nasıl bir belediye başkanlığı yaptığını herhalde dilimiz döndüğünce anlatabilmişizdir. Bu konuda görüşümüzü sizlerle paylaştık. Kocaoğlu’nun fikri niyeti önemlidir. Bu işler isteyerek yapılacak işler. Bu görevler gönüllü yapılacak görevler. Sayın Kocaoğlu da bunu en iyi şekilde isteyerek gönüllü bir şekilde hatta aşkla yaptı. Sevmeden yapılacak hizmetler değil, sahiplenerek aşkla görevini yaptığını düşünüyoruz."

"Yeni süreçte partide kaos ve sıkıntı olur mu?" sorusuna da yanıt veren Yücel, "Neden sıkıntı olsun ki? Kocaoğlu'nun bu konudaki niyetini 6 ay kala açıklamış olması, partisine karşı ve İzmirlilere karşı sorumluluk duygusundan kaynaklanıyor. Son dakikaya kadar aday olup olmayacağının tartışılması doğru değildi. Kocaoğlu’nun kararı bugünkünden farklı olsaydı partimizce en iyi şekilde değerlendirilirdi. Karşılık görürdü. Bu kararı almış olmasında 24 Haziran seçimleri sonrasındaki süreç, olağanüstü kurultay tartışması ve benzeri konularının etkisinin olmadığını düşünüyorum. Hatta bu etkinin olmadığına eminim" dedi.

Yücel, Kocaoğlu'nun göreve devam etmesini istemesi halinde ne olabileceğiyle ilgili ise "Değerlendirilirdi. Aday olsaydı adaylık için en güçlü isimdi. Yeni dönemde de gönlümüzden geçen adayın kazandığı takdirde Kocaoğlu’nun bayrağını bıraktığı yerden alması ve yukarı taşımasıdır. İzmir’de CHP’ye yakışan bir belediye başkan adayının belirlenmesi için çaba göstereceğiz" diye konuştu.