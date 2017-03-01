CHP logosuna uzman yorumu: Tam olması gerektiği gibi

Gökay Akgün-2009 yılında yapılan yerel seçimlerde -2009 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP 'nin Antalya'daki reklam kampanyasını yürüten ve Prof. Mustafa Akaydın'ın belediye başkanlığını kazanmasına büyük katkı sağlayan reklamcı Ateş İlyas Başsoy, CHP'nin 16 Nisan referandumu için hazırladığı ' Hayır ' logosu hakkında "Tam olması gerektiği gibi" değerlendirmesini yaptı. Başsoy'a göre logodaki naif ve kucaklayıcı tavır, seçim çalışmalarının tamamına yansımalı.



'Logo ve slogan seçim kazandırmaz'

Türkiye, 16 Nisan'da bir kez daha sandık başına gidecek ve 'Partili Cumhurbaşkanlığı' sistemini öngören Anayasa değişikliğini oylayacak. 'Hayır' cephesinin lokomotif siyasi partisi durumundaki CHP, halkın anayasa değişikliği paketine onay vermemesi için yürüteceği kampanyanın stratejisini belirledi. Miting programını açıklayan CHP meydanlarda ve yazılı, görsel tüm iletişim zeminlerinde kullanacağı 'Hayır' logosunu da kamuoyuyla paylaştı. Sloganını "Geleceğim İçin Hayır" olarak seçen CHP'nin tercih ettiği logoda bir kız çocuğu fotoğrafı ile sıcak renklerden oluşan bir güneş üzerinde 'Tercih' yazan 'Hayır' ifadesi bulunuyor. Logo, seçim kampanyası süresince araçlarda, afiş, pankart, bilboard, ratek, poster, promosyon, şapka ve tişörtlerde kullanılacak.2009 yerel seçimlerinde Antalya'da CHP adına yürüttüğü seçim kampanyası çalışmasındaki başarısıyla adından söz ettiren ve Prof. Mustafa Akaydın'ın en yakın rakibi AKP'li Menderes Türel'den 20 bin fazla oy alarak başkanlığı kazanmasına katkı veren reklamcı Ateş İlyas Başsoy'a göre CHP'nin hazırlattığı logo tam olması gerektiği gibi. Yapılacak seçimin doğrudan çocukların geleceğini etkileyeceğini ifade eden Başsoy, logo çalışmasını "Slogan ve fotoğraf, verilecek 'Hayır' oyunun en çok çocuklar için en önemli olduğu vurgusunu başarıyla yapıyor. Sıcak renklerin kullanıldığı güneş, her kesimin kucaklanacağının ifade edilmesi açısından son derece isabetli. Negatif bir anlamı olan 'Hayır' sözcüğü, etrafındaki tüm unsurlarla olumsuz havadan kurtarılmış. Seçmene sempatik gelecek bir çalışma" sözleriyle değerlendirdi.Logo ve slogan iyi olsa da bunların seçim kazandırmaya yetmeyeceğini kaydeden Ateş İlyas Başsoy, "Halihazırdaki sistemde dilediğini yaparken herhangi bir engelle karşılaşmayan birinin, tüm yetkileri elinde toplamak istemesi kesinlikle saçmalık. Bu kadar fazla yetkiyi tek adama vermek akıl karı değil. Bu ülke Azerbaycan'a ya da Kuzey Kore'ye benzemiyor ve umarım benzemeyecek. Korktuğumuzun başımıza gelmemesi için CHP, propaganda çalışması boyunca logosundaki kucaklayıcı tavrı sokaklara da yansıtmalı. Seçimlerde oy tercihini AKP'den yana kullanan ve bundan sonraki seçimlerde de başka bir partiye oy vermeyi düşünmeyen birçok seçmen, 16 Nisan'da 'Hayır' oyu verecek. Bu nedenle CHP'nin kesinlikle kendini ön plana çıkarmadan bir çalışma yürütmesi gerek. Zaten onlar da bunun farkında ve doğru bir strateji izliyorlar" diye konuştu.Referandumda 'Hayır'ın kazanacağını ve halkın egemenliğini tek kişiye devretmeyeceğini göstereceğini söyleyen Başsoy, yaptığı değerlendirmeyi "Türkiye'de AKP'ye, yaptıkları siyasete ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yer var ve olmaya devam edecek. 16 Nisan'da 'Hayır' sonucu çıktıktan sonra belki ilk genel seçimlerde AKP daha güçlü bir şekilde iktidara gelecek. Ancak çıkacak sonuçla, halkın iktidarı parlamenter sisteme son vermek için değil farklı beklentilerle temsil ettiğinin farkına varacaklar" diiyerek tamamladı.