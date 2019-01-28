CHP Marmaris ilçe yönetimi istifa etti

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi, iradelerinin hiçe sayıldığını öne sürerek yedek üyelerle birlikte istifa ettiklerini bildirdi

CHP Marmaris ilçe yönetimi istifa etti
28 Ocak 2019 Pazartesi 13:48

İlçe Başkanı Tolga Akbay, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyelerin istifasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Yönetimin yedek üyelerle  birlikte istifasını açıklayan Akbay, "MYK toplantısında mevcut Belediye Başkanı Ali Acar aday olarak açıklandı. PM toplantısında demokratik olmayan, hukuksuz, etik olmayan, anti demokratik bir şekilde başka bir isim getirildi. Bizim derdimiz isimler değil. Marmaris ilçe örgütünün siyasi iradesi hiçe sayıldı. Biz bu nedenle sabahleyin acil olarak toplandık. İrademizin hiçe sayılması kabul edilemez. Oy birliği ile CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak, yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız." dedi.

Akbay, CHP'de siyaset yapma imkanın bulamadıklarını belirterek, "Öğleden sonra binin üzerinde üyemiz istifa edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün, il başkanımız, mevcut milletvekillerimiz, sürekli Marmaris’teki iradeyi hiçe sayarak, kendi iradelerini ortaya koydular. Bu süreçte de kendi iradelerinin ortaya konmasını Marmaris'te yönetimin iradesini hiçe sayarak bunun mücadelesini verdiler. Bu anti demokratik ve etik olmayan bu duruma sessiz kalmamız mümkün değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin soruları üzerine başka siyasi partilerle görüşmelerinin olacağına dikkati çeken Akbay, "3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #marmaris #ilçe #yönetim #istifa
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