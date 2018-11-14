CHP'nin 140 adayı belli oldu

CHP'nin Parti Meclisi toplantısı bitti. CHP'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Adayı Ahmet Akın oldu. Yalova, Burdur ve Giresun'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi

CHP'nin Parti Meclisi toplantısı bitti. 140 civarı aday basın toplantısıyla açıklandı. CHP'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Adayı Ahmet Akın oldu. Yalova, Burdur ve Giresun'da mevcut belediye başkanları da yeniden aday gösterildi.

Balıkesir'de uzun zamandır beklenen 'CHP'nin adayı kim olacak' sorusu cevap buldu. Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan açıklama ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu.



"ARTIK KAYBETMEK YOK, KAZANAN BİR BALIKESİR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

İlk değerlendirmesini yapan Akın, "İnsanları ayrıştırmadan, 1 milyonu aşkın nüfusu ile Türkiye'yi doyuran il Balıkesir için çalışacağız. Köylüsü, çiftçisi, etçisi, sütçüsü, emeklisi, esnafı ile herkesi kucaklıyorum. Onlar kazansın, onların yüzü gülsün diye adayım. Projelerimiz hazır, yakında hepsini vatandaşlarımız ile paylaşacağız. Milletvekili olurken de söyledim 'Balıkesir benim ailem.' Artık kaybetmek yok, kazanan bir Balıkesir için çalışacağız" dedi.



YALOVA, BURDUR VE GİRESUN'DA MEVCUT BAŞKANLAR ADAY OLACAK

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu yeniden aday olacak.

ANKARA'DA DA DEVAM KARARI ALINDI

Ankara'da, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.

CHP'nin bugün belirlediği belediye başkan adaylarının tam listesi şöyle:

1 Adana İmamoğluKasım Karaköse

2 Adana TufanbeyliAhmet Aktürk

3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan

4 Adıyaman TutMehmet Kılıç Chp Belediyesi

5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan

6 Adıyaman BesniVakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk

7 Afyonkarahisar Sülümenliİsmail Özakman

8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu

9 Ağrı TutakErkan Sayan

10 Ağrı TaşlıçayKubbettin Tekgül

11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan

12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan

13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu

14 Amasya MerzifonAlp Kargı Mevcut Başkan

15 Ankara ÇankayaAlper Taşdelen Mevcut Başkan

16 Ankara YenimahalleFethi Yaşar Mevcut Başkan

17 Ankara ElmadağAdem Barış Aşkın

18 Antalya ManavgatSükrü Sözen Mevcut Başkan

19 Antalya KemerMustafa Gül Mevcut Başkan

20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya

21 Artvin KemalpaşaErgül Akçiçek Mevcut Başkan

22 Aydın KoçarlıMutlu Öztürk Mevcut Başkan

23 Balıkesir BalyaOrhan Gaga

24 Balıkesir HavranBedri Şahin

25 Balıkesir ManyasTancan Barçın Mevcut Başkan

26 Balıkesir BurhaniyeAli Kemal Deveciler

27 Bartın KurucaşileNergis Kartal

28 Batman GercüşHamdiye Öner

29 Batman HasankeyfOrhan Cihan

30 Batman BeşiriGenco Özel

31 Batman KozlukSavaş Durmaz

32 Batman SasonAdnan Yaşar

33 Bilecik İnhisarAyhan Ödübek

34 Bingöl YayladereSabri Akyürek Mevcut Başkan

35 Bingöl YedisuVeysel Yaygan

36 Bingöl KiğıYılmaz Gündüz Mevcut Başkan

37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı

38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş

39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin

40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri

41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar

42 Bolu MengenTurhan Bulut Mevcut Başkan

43 Bolu MudurnuMehmet İnegöl Mevcut Başkan

44 Bolu YeniçağaAdnan Güngör

45 Bolu Dörtdivanİlyas Özalp

46 Bursa OrhangaziŞaban Çetin Çoklar

47 Bursa HarmancıkAhmet Tufan

48 Bursa OrhaneliVildan Koç

49 Çanakkale ÇanBülent Öz

50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş

51 Çanakkale AyvacıkMesut Bayram

52 Çanakkale EzineHalil Büyükerol

53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci

54 Çankırı EldivanAfife Ülkü Kavalalı

55 Çankırı KurşunluTevfik Metin Aktaş

56 Denizli SerinhisarHüseyinGemi

57 Denizli ÇivrilÖmer Köseoğlu

58 Denizli PamukkaleAhmet Divarcı

59 Denizli GüneyMustafa Urtekin

60 Diyarbakır ÇüngüşMuhiddin Yıldırım

61 Düzce AkçakocaFikret Albayrak

62 Düzce GölyakaAbdullah Şahin

63 Eskişehir HanErdal Şanlı Mevcut Başkan

64 Eskişehir Mahmudiyeİshak Gündoğan Mevcut Başkan

65 Eskişehir OdunpazarıKazım Kurt Mevcut Başkan

66 Eskişehir TepebaşıAhmet Ataç Mevcut Başkan

67 Gaziantep KarkamışAli Doğan

68 Gaziantep ArabanHasan DOĞRU

69 Giresun TireboluBurhan Takır

70 Giresun EynesilAhmet Latif Karadeniz

71 Gümüşhane ŞiranHüseyin Kaya

72 Hatay AntakyaHikmet Hatunoğlu

73 Kahramanmaraş AndırınAhmet Rüzgar

74 Kahramanmaraş ElbistanOnur Gürbüz

75 Kars ArpaçayEnver Akkaya

76 Kars SusuzOğuz Yantemur

77 Kastamonu Devrekaniİlhan Tuncer

78 Kastamonu BozkurtGüvenç Demirezen

79 Kayseri BünyanMustafa Naldız

80 Kayseri FelahiyeKerim Karakoç

81 Kocaeli DarıcaYakup Törk

82 Kocaeli KaramürselAhmet Çalık

83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen

84 Kütahya DumlupınarZekeriya Yılmaz

85 Kütahya DomaniçMustafa Temel Ergün

86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün

87 Kütahya AltıntaşDoğan Akbunar

88 Kırıkkale SulakyurtTamer Cihan

89 Ordu FatsaAhmet Canbaz

90 Ordu AybastıÖzdilek Aydoğan

91 Ordu GölköyCengiz Sarıyer

92 Ordu AkkuşBayram Görür

93 Sakarya SerdivanZafer Kazan

94 Sakarya KarapürçekNizamettin Yıldız

95 Samsun YakakentRamazan Şensoy

96 Samsun ÇarşambaAltan Karabulut

97 Sinop ErfelekMuzaffer Şimşek Mevcut Başkan

98 Sinop GerzeOsman Belovacıklı Mevcut Başkan

99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi

100 Sivas İmranlıMurat Açıl

101 Sivas ŞarkışlaAyfer Temel

102 Şanlıurfa HilvanAbuzer Bebe

103 Şanlıurfa AkçakaleAhmet Geçit

104 Şanlıurfa HalfetiEkrem Morçiçek

105 Şanlıurfa SuruçKemal Eşsiz

106 Şanlıurfa HarranMehmet İngin

107 Şanlıurfa ViranşehirŞehmus Dodukanlıoğlu

108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut

109 Tunceli HozatSeyfi Geyik Chp Belediyesi

110 Tunceli Mazgirtİsmail Toprak

111 Uşak EşmeYılmaz Tozan

112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan

113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü

114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan

115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan

116 Van ÇaldıranMuhamed Aladağ

117 Yalova ArmutluAli Çetinkaya

118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan

119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay

120 Yalova ÇınarçıkAvni Kurt Mevcut Başkan

121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan

122 Yalova ÇiftlikköyNedim Güler

123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı

124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç

125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan

126 Zonguldak KozluCengiz Bank

127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz

128 Zonguldak KilimliAli Aslan Kılıç Mevcut Başkan

129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan

130 Balıkesir BŞBAhmet Akın Milletvekili

131 Artvin MerkezDemirhan Elçin

132 Batman MerkezEnver Erdem

133 Bingöl MerkezVahdettin Uzunyayla

134 Gümüşhane MerkezBedri Ağaç

135 Uşak MerkezAsımKalelioğlu

136 Erzincan Merkezİsmail Taş

137 Karabük MerkezMehmet Durum

138 Burdur MerkezAli Orkun Ercengiz Mevcut Başkan

139 Giresun MerkezKerim Aksu Mevcut Başkan

140 Yalova MerkezVefa Salman Mevcut Başkan