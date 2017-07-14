CHP'nin 15 Temmuz kararı belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu gece Meclis'te yapılacak 15 Temmuz törenine katılmayacağız." dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM'de 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle yapılacak olan törene katılmayacaklarını açıkladı. Ağbaba, "AK Parti Genel Başkanı himayesinde yapılacak bu törene biz de Genel Başkanımız da katılmayacak. " dedi.



CHP'nin ayrıca 15 Temmuz için ayrı bir program düzenleyeceği öğrenildi.



15 Temmuz gecesi TBMM Başkanlığı tarafından hazırlanan TBMM'de yapılacak etkinlik programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı, konuşma yapacaklar isimler arasında yer almamıştı.



CHP bu konuyu eleştirmiş Başbakan Binali Yıldırım ise konuyla ilgili soruya, "Bize de davetiye gelmedi. Alınganlık yapmaya gerek yok" cevabını vermişti.





HDP DE KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI



Ağbaba'nın ardından, HDP sözcüsü Baydemir de, gece yapılacak olan törene katılmayacaklarını ancak Genel Kurul'da olacaklarını açıkladı.