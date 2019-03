CHP'nin Bayraklı seçim bürosuna ateş açıldı: 2 yaralı

Bayraklı'da, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bir taksiden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda 2 partili hafif yaralandı.

Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bugün saat 14.30 sıralarında, yoldan geçen bir taksiden tabancayla 3 el ateş açıldı. Saldırıda merkezde bulunan partililerden Hakkı Bolat (36) dirseğinden, Batuhan Gül (21) de bacağından vurularak, hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

1 kişi gözaltına alında

Saldırıyla ilgili olarak B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Poliste çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen B.A.'nın, CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ile görüşmek istediğini, randevu alamadığı için de ateş açtığını söylediği öne sürüldü.

İlçe Başkanlığı'ndan açıklama

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Bayraklı’da yakalamış olduğumuz sevgi, barış, hoşgörü ittifakı, bazı odakları son derece rahatsız etmiş olmalı ki 8 Mart Cuma gecesi CHP Bayraklı Gençlik Kolları üyesi genç kardeşlerimize yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından silahlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildi. Yaralı 7 arkadaşımız Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan arkadaşlarımızın tedavileri gerçekleşti, dinleniyorlar. Bu olayın hemen ardından 9 Mart Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında ise, CHP Yamanlar Seçim Büromu'za silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olaydan birkaç saat önce seçim bürosuna gelerek, 'Başkan nerede, buraya gelsin' şeklinde açıklamalarda bulunan şahıslar, daha sonra bir ticari taksi ile seçim bürosunun önünden geçerek, büroya doğru 3 kurşun sıkmıştır. Kurşunlardan biri seçim bürosunun duvarına isabet etmiş diğer kurşunlardan biri kapıdan, diğeri de camdan içeri girerek, iki arkadaşımızın yaralanmasına neden olmuştur."

Tüm bu yaşananlarla ilgili yasal sürecin devam ettiği vurgulanan açıklamada "Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu provokatif saldırıya karşılık vermemiz beklenmesin. Adalete güveniyoruz, adalet kurumunun gereğini yapacağını, bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri cezalandıracağını biliyoruz. Biz yine sevgiyi, barışı, hoşgörüyü anlatmaya devam edeceğiz. Her kapıyı çalacağız, her sofraya oturacağız, her eli sıkacağız, her vatandaşımızla kucaklaşacağız. Bayraklı’da yakaladığımız sevgi, barış ve hoşgörü ittifakını Bayraklı projelerimizle taçlandırıp daha güzel bir Bayraklı’nın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" denildi.

Deniz Yücel: İzmir'i eşkıyalara bırakmayız

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bu tür saldırıların kendilerini yıldıramayacağını belirten Deniz Yücel, "Ne yaparsa yapsınlar, İzmir'i kabadayılara, eşkıyalara, alçakça saldıranlara bırakacak değiliz. İzmir İzmirlilerindir, öyle de kalacak" dedi. Yücel şöyle devam etti:

"Bayraklı Yamanlar seçim büromuzda arkadaşlarımızın seçim çalışmalarını yürüttüğü, vatandaşlarımızı ağırladığı sırada, seçim büromuzun önünden geçen ticari taksinin içinden arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ateş açılmış, olayda 2 seçim bürosu çalışanımız yaralanmıştır. Arkadaşlarımızın çok şükür ki önemli bir sağlık problemleri yok, her 2'si de taburcu edildi. Ayrıca 8 Mart Cuma akşamı gençlik kolları üyelerimize, başlarında AKP meclis üyesi olan bir şahsın bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından sopalı silahlı saldırıda bulunulmuş ve 7 parti üyesi gencimiz hastaneye kaldırılmıştır. Bu olayda emniyete yansımış bir olaydır. Polis her iki olayla ilgili de soruşturmasını sürdürüyor. Bu olayın arkasında kimler var, dün akşam yine Bayraklı'da yaşanan olayla bir bağlantısı var mı, bu olayın failleri birilerinin taşeronluğunu mu yapıyor, bunlar tespit edilene kadar bu işin peşini bırakmayacak, suçlular adalete teslim edilip, hak ettikleri cezaları alıncaya kadar takipçisi olacağız."

Atila Sertel: Kardeşçe yaşayacağız

Yamanlar Polis Merkezi'ne gelen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, saldırının arkasında siyasi bir amaç olduğunu düşünmediklerini belirterek, "Bu çirkin saldırının arkasında kim var ya da birileri mi yönlendiriyor bilmiyorum. Ama bu seçim Türkiye için önemli. Barışın, kardeşliğin, sevginin, saygının çoğaldığı bir seçim olmasını diliyoruz. Bu seçim yerel seçim. Ama bazı insanlar kendilerine farklı görevler ediniyor. Sadece belediye başkanı seçeceğiz. Bizim MHP'li ya da AK Parti'li kimseyle sorunumuz olamaz. Kardeşçe yaşayacağız, kimse bunu engellemesin. Türkiye'de yaşayan herkes aynı bayrak altında yaşayan kardeşlerdir" dedi.

Tuncay Özkan: Bacaklarını kırarız

Bayraklı'daki Osmangazi Mahallesi'nde seçim ofisinin açılışına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise iki gün arka arkaya yapılan saldırılarla ilgili şunları söyledi:

"Sevgili başkanımızın bu işi bitirdiği, kazanmış olduğu, ipi göğüslemiş olduğu kesin ki bu kadar panik ve telaş var. Biz bu topraklarda kefensiz yatanların torunlarıyız. Biz o günlerden katledile katledile, cezaevlerinde süründürüle süründürüle, üstümüze geline geline bugünlere geldik. Bakın burada herkesin ailesinde o yaralardan izler var. Bizi durdurmak, Türkiye’nin ilerlemesini engellemek isteyenlere karşı bugüne geldik. Bugün hangi noktadayız? Barışın, sevginin yanındayız. Biz bu kente aşkla bağlıyız. Aşkın ve umudun kaybettiği görülmüş şey değildir. Türkiye'yi Bayraklı'dan İzmir'den başlayarak bu karanlık günlerden çıkartacağız. Bizim karşımıza eşkıyalıkla gelerek durdurmaya çalışanlar başarılı olamaz onların bacaklarını kırarız. Hiç kimse bizden dayakla yılmamızı beklemesin. Biz bu yolculuğu birleşe birleşe ve direne direne kazanacağız. Sokakta pusu kuranları uyarıyorum, bu devam ederse Türkiye'nin sağduyusuna kast etmek olur. Eşkıya dün gece yaptı, bugün azdı. Bunun devamına emniyet izin vermeyecek. Ankara'dan bu mesajları vermek için geldim. Biz sevginin, barışın ve demokrasinin dışında hiçbir şeye izin vermeyiz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bayrağımıza, gençlerimize el uzatanın elini kırarız. Sağduyuyla sevgiyle demokratik sonuca herkes katlanacak. Kentleri beton denizine çevirip yine kazanacaksın, öyle bir şey yok. Biz kazanacağız."

Tunç Soyer: Demokrasinin kalesi

CHP Osmangazi Seçim Ofisi açılışında konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ise İzmir'in demokrasinin kalesi olduğunu belirterek, "İzmir'in Türkiye'yi değiştirdiğini göreceğiz. Demokrasiyi bu kentin kılcallarına taşıyacağız. Herkes aynı miktarda seviyor bu şehri. Demokrasinin kılcal damarlarını açacağız. Bu şehrin olağanüstü potansiyelini ortaya çıkaracağız. Önceliğimiz arka sokaklardır. Kentsel dönüşüme Cengizhan ve Nafiz Gürman mahallelerinden başlıyoruz. Kentin ekonomisinin büyümesi için çalışacağız. Biz siyaseti bundan yapıyoruz. Bu yaşam kalitesini hak etmiyoruz. Bu hikaye kader değil. Başka bir İzmir başka bir Türkiye mümkün. Ayaklarımızın üstüne kalksak bu hikâye değişir" dedi.

AK Parti'li Şengül saldırıyı kınadı

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP seçim bürosuna yapılan saldırıyı kınadıklarını ve seçim öncesi gerginliği arttıracak her türlü eylemin de karşısında olduklarını söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Şengül, yaşanan bu elim olay üzerinden siyasi menfaat sağlama peşinde olanların olduğunu öne sürerek, "Asla kabul edilemeyecek bir olay üzerinden üstü kapalı şekilde suç devşirmeye ve siyasi fayda sağlamaya çalışanlar, açıkça belli oluyor. Onları, küçük zihniyetleri ve karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. Kendini bilmez biri tarafından yapılan münferit olayı başka yerlere çekmeye çalışmak, zübük siyaset anlayışının tecellisidir" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in cuma günü yaşanan kavgaya ilişkin iddialarına da yanıt veren Şengül, "Emniyet, çıkan kavgayla ilgili her şeyi aydınlatacak. Kimin kime saldırdığı, kimin masum olduğu ortaya çıkacak. AK Parti olarak bu tarz olaylardan medet ummayız. Biz, gücümüzü sadece milletimizden alan bir partiyiz. İzmir halkı da yaşananları en iyi şekilde değerlendiriyor. 31 Mart akşamı, en doğru kararı vereceğinden de şüphemiz yok. AK Parti olarak seçimden tarihi bir başarıyla çıkacağız. Yamanlar'daki CHP seçim bürosuna yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, CHP'ye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.