CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı, İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın daha önce hakkında verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulduğu, Kurulun ise Saruhan'ın aday olmasında sakınca olmadığına dair karar verdiği belirtildi. Ancak geçen cumartesi günü İl Seçim Kuruluna bu kararla ilgili itirazda bulunuldu. İl Seçim Kurulu, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığını düşürdü.

Karar sonrası, partinin üst düzey yöneticilerinin acil olarak toplantı yaptığı öğrenildi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor.

3 günle düştü

Büyükşehir Yasası'yla kapatılan Yalıkavak Belde Belediyesi'nin Başkanlığı yaptığı dönemde Mustafa Saruhan'ın, 'Görevi Kötüye Kullanma' suçundan yargılandığı, 1 yılın üzerinde hapis cezası aldığı ve cezasının kesinleştiği belirtildi. Verilen cezanın kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıllık denetim süresinin 22 Şubat 2019'da dolduğu, Saruhan'ın ise adaylık başvurusunu bu tarihten 3 gün önce 19 Şubat'ta yaptığı öğrenildi. İlçe Seçim Kurulu'nun AK Partililer'in yaptığı itirazı reddetmesi sonrası, İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İl Seçim Kurulu'nun ise Saruhan'ın adaylığını düşürdüğü belirtildi.