CHP'nin Foça adayı, harekete geçti

Foça siyasetinin genç ismi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, miting gibi bir buluşmayla seçim startını verdi. Adaylığının açıklamasının ardından seçim kampanyasını başlatmak üzere harekete geçen CHP'nin Foça adayı Fatih Gürbüz, seçim startını partililerin ve vatandaşların katıldığı basın açıklamasıyla başlattı

Atatürk anıtına çelenk bırakmak ve basın açıklamasını yapmak üzere, CHP Foça İlçe binası önünde toplanan kalabalıkla beraber Cumhuriyet alanına yürüyen Fatih Gürbüz'e belediye başkanı Gökhan Demirağ, CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının yanı sıra İYİ Parti Foça İlçe Teşkilatı da destek verdi. Halkın alkış ve tezahüratları eşliğinde yürüyen Fatih Gürbüz, duygu dolu anlar yaşadı. Ellerinde CHP bayrakları ve üzerinde 'Mart'ın Sonu Bahar', 'Aşkla Foça', 'Hep Birlikte Foça İçin...' yazılı pankart ve dövizlerle Cumhuriyet alanına gelen coşkulu kalabalık burada İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

YILDIRIM: AŞKLA HİZMET EDECEĞİZ

Atatürk anıtına çelenk sunumu ardından kürsüye gelen CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, Fatih Gürbüz'ün uzun ve zorlu bir parti içi yarışı neticesinde, 11 tane birbirinden kıymetli aday adayının arasından çıktığına işaret ederek, CHP Foça İlçe Örgütü'nün de kendisini bağrına bastığını söyledi. Fatih Gürbüz'ün Foça'nın bir evladı olduğunun altını çizen Yıldırım, Gürbüz'ün Foça'ya aşkla hizmet edeceğini vurguladı.

DEMİRAĞ: BAYRAĞI 7'İNCİ KEZ GÖNDERE ÇEKECEĞİZ

Baran Gezmiş Yıldırım ve İYİ Parti Foça İlçe Başkanı Yasemin Görgeç'in ardından konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam demokrasiyi hedefleyen ve parti içerisinde demokrasiyi işleten bir parti olduğunu söyledi. Parti içindeki yarışın bir bayrak yarışı olduğunu söyleyen Demirağ, Fatih Gürbüz'e başarı dileğinde bulundu. Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Demirağ, "Her birlikte Fatih Gürbüz arkadaşımızın Foça'da bayrağı 7'inci kez göndere çekmesine hazırız" diyerek, Fatih Gürbüz için herkesten destek istedi.

"ONUR VE GURUR DUYUYORUM"

Daha sonra alkışlar eşliğinde kürsüye gelen CHP Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz ise meydanı dolduran kalabalığın samimiyetinden çok duygulandığını ve bu nedenle de önceden hazırladığı metni okumak yerine içinden gelen duyguları ifade etmek istediğini söyledi. Coşkulu kalabalığa hitap eden Gürbüz, 6 dönem yıkılmayan ve 7'inci dönemde de bayrağını en yükseğe taşıyacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmaktan onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.

"KAZANAN FOÇA OLACAK"

Adaylığa talip olan 11 aday adayının birbirleri hakkında tek bir olumsuz ifade kullanmadığına dikkati çeken Gürbüz, "Gözlerim dolarak görüyorum ki, diğer aday adaylarımız da bugün burada benim yanımda ve 37 yaşındaki bu kardeşlerine aslan gibi destek oluyorlar, mücadele ediyorlar ve arkamızda dağ gibi duruyorlar. Kendilerine ve örgütümüze teşekkür ediyorum. Sonuna kadar da hep beraber el ele, gönül gönüle vererek çalışacağımıza inanıyorum. 31 Mart akşamı kazanan Cumhuriyet Halk Partisi, Kazanan Foça olacak” dedi

"TEK BEYİNLE DEĞİL, ÇOK BEYİNLE ÇALIŞACAĞIZ"

'Mart'ın sonu bahar' diyerek yola çıktıklarını ve 2014'ten beri bu hayalin peşinde koştuklarını sözlerine ekleyen Gürbüz, "Yeni bir dönem başlıyor. Foça Belediyesi'ni sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönetmeye talibiz. Şeffaflık, katılımcılık ve ortak akıl önceliğimiz olacak. Tek beyinle değil, çok beyinle çalışacağız. Ortak akılda buluşacağız" diye konuştu.