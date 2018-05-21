CHP'nin İzmir listesi kadınların tepkisine neden oldu

CHP, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için yarışacak isimleri açıkladı. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından açıklanan listede birçok yeni isim öne çıkarken, özellikle İzmir’deki milletvekillerinin yarısının değişmesi dikkat çekti. Basında yer alan listeye göre, İzmir’deki mevcut vekillerin 6’sı yeniden aday gösterilmedi. Tuncay Özkan ise İstanbul’dan aday gösterildi

Ali Budak- Yeni listeye göre TBMM’de CHP 26. Dönem Milletvekili olan Zeynep Altıok Akatlı, Musa Çam, Ali Yiğit, Mustafa Ali Balbay gibi vekiller listeye giremezken Kani Beko, Ünal Çeviköz, Mehmet Ali Çelebi, Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Bedri Serter ise ilk 7 içerisinde yer aldı. Tuncay Özkan ise İstanbul’dan aday gösterildi.

CHP İzmir’de vekil değişimi

Listedeki değişimler için yapılan yorumlarda ise, CHP’de solcuların tasfiye edilip, partinin sağa yakınlaştırıldı ifade edildi. Yeni listede en çok dikkat çeken isim ise, 26. Dönem Milletvekilliği’ne İzmir 2. Bölge 1. sırada yer alan Zeynep Altıok’un yer almaması oldu. İzmir’de bir önceki dönemde milletvekili olan isimlerden 7’sinin bu dönemde İzmir’den vekil olmayacağı kesinleşirken parti tabanından gelen isimlerin de ilk 7 içerisinde yer alması da dikkat çekti.

İzmir 1’inci bölgede 3 isim

CHP İzmir 1’nci bölgede Murat Bakan, Selin Sayek Böke, Özcan Purçu ve Tacettin Bayır isimleri listedeki yerlerini alırken, Musa Çam, Ahmet Tuncay Özkan, Ali Yiğit’in yerine Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi ve Ednan Arslan geldi. Daha önce yeniden aday gösterilmeyeceği gündeme gelen Tacettin Bayır’ın ise İYİ Parti’ye geçen 15 demokrasi kahramanı içerisinde yer aldığı için aday gösterildiği iddia edildi.

İzmir 2’nci bölgede 4 isim

CHP İzmir 2’nci bölgede ise, Kemal Kılıçdaroğlu, Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel gibi isimler listedeki yerini alırken Zeynep Altıok Akatlı ve Mustafa Ali Balbay yeniden aday gösterilmedi. Aday adalık başvurusunda bulunmayan Zekeriya Temizel ve İYİ Parti’ye geçen Aytun Çıray ile birlikte 2’nci bölgede 4 isim değişmiş oldu. 2’nci bölgedeki yeni isimler ise, Ünal Çeviköz, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Bedri Serter oldu.

‘Türkiye’yi karanlıktan kurtarmak mücadelemi sürdüreceğim’

Bir önceki dönem İzmir milletvekili olarak TBMM’de olan ancak bu dönemde listede yer almayan Mustafa Ali Balbay ise, ‘Yıllardır Cumhuriyet Gazetesi sütunlarında, Silivri zindanlarında, TBMM bürolarında daha demokratik, özgür, adil bir Türkiye için mücadele ettim. Bu mücadelem ise devam edecek. Önümüzde 24 Haziran seçimi var. Türkiye’yi içinde bulunduğu bu karanlıktan kurtarmak için her türlü mücadelemi sürdüreceğim. Bu mücadelenin motor gücü de Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Zafere kadar da yani AKP iktidardan gidene kadar da bu mücadelemi sürdüreceğim. Listede yer almadığıma yönelik farklı yorumlara ise şu anda girmek istemiyorum’ diye konuştu.

‘Liste süreci genel merkezin takdiridir’



İzmir’deki listenin partinin merkez kurulu ve parti meclisi tarafından belirlendiğine dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Adayı Tacettin Bayır, ise şöyle konuştu: Bu liste süreci genel merkezin takdiridir. Partinin de program ve tüzüğüne uygundur. Bizim için sıramızın çok önemi yok. Birinci sırada da olsam, 6’ncı sırada da olsam planlı ve programlı şekilde aynı çalışmayı yapacağım. Buradaki önceliğimiz sıralarda kimlerin girdiği ya da çıktığından ziyade 16 yıllık AKP iktidarını alaşağı edecek çalışmayı yürütmek ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Muharrem İnce’yi kazandırmaktır. Birinci plandaki çalışmamız budur. Genel merkezin takdiri ise bilahere değerlendirilecek bir durum. Doğu ya da yanlış yapıldığına ilişkin herhangi bir karar ise seçim sonuçlarından sonra değerlendirilir.

Listede yer almayan 26’ncı Dönem CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ise konuyla ilgili gerekli açıklamayı listelerin YSK’ya verilmesinden sonra yapacağını belirtti. Listede yer almayan diğer İzmir vekillerine ise, değerlendirmeleri için ulaşmaya çalıştık ancak ulaşamadık.

İnce, listelerin açıklanmasından sonra mı mitingleri iptal etti?



Öte yandan listelerin belli olmasıyla Muharrem İnce’ye yakın yaklaşık 20 milletvekilinden çoğunluğunun aday listelerine girmediği de görüldü. İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı. Listelerin açıklanmasının ardından Muharrem İnce'ye yakın isimlerde büyük rahatsızlık oluştuğu öğrenilirken, iddiaya göre İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşeceği ifade edildi.

Listede Cihaner, Biçer, Yarkadaş, Erdem ve Şeker de yok!

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda yayınladıkları ‘Gelecek için’ başlıklı manifesto ile damga vurmuştu. ‘Kurultay delegelerine, CHP üyelerine ve tüm Türkiye’ye... Geçmişi biz kurduk, geleceği de biz inşa edelim’ ifadesiyle çağrı yapılan metinde, sınıf temelli, emekten yana sol siyaset yapılması için çağrıda bulunulmuştu. Mevcut listede ise İlhan Cihaner yer almıyor. Bunun dışında Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerin tam pişmemiş hindi eti yediklerini öne süren ve et tam pişmediği için etlerdeki salmonella bakterisinden dolayı askerlerin zehirlendiğini ortaya çıkaran CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’de listede yer almadı. Bu isimlerin dışında, Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Ali Şeker, Şenal Sarıhan ve Necati Yılmaz gibi isimlere de yer verilmedi.



İzmir 1’inci bölge adayları:

1 – Murat Bakan

2 – Selin Sayek Böke

3 – Özcan Purçu

4 – Kani Beko

5 – Mehmet Ali Çelebi

6 – Tacettin Bayır

7 – Ednan Arslan

8 – Sefer İpekli

9 – Kazım Umdular

10 – Nilay Kökkılınç

11 – Ezgi Deniz Urunga

12 – Devrim Barış Çelik

İzmir 2’nci bölge adayları:

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2 – Ünal Çeviköz

3 – Kamil Okyay Sındır

4 – Atila Sertel

5 – Sevda Erdan Kılıç

6 – Mahir Polat

7 – Bedri Serter

8 – İdris Yavuz Yılmaz

9 – Ali Engin

10 – Salih Özçiftçi

11 – Mehmet Birlik

12 – Ebru Okay