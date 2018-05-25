CHP'nin önergeleri AKP'ye seçim beyannamesi oldu!

AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Daha önce CHP tarafından teklif edilen Erdoğan'ın bu seçim vaatlerinin, AKP tarafından reddedildiği ortaya çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen AKP Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı’ndaki yaptığı konuşmayla projelerini ve vaatlerini sıraladı.

OdaTV’nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emniyet mensupları, öğretmenler ve cemevlerine ilişkin yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Erdoğan seçim beyannamesi konuşmasında, “Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz” dedi. Erdoğan, Cemevlerine ilişkin ise, “Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu seçim vaatlerinin 2018 yılındaki Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP tarafından teklif edildiği, ancak AKP tarafından reddedildiği ortaya çıktı. İşte CHP'nin yaptığı ve AKP'nin reddettiği o önergeler;