CHP'nin sloganı belli oldu

CHP, 24 Haziran'da yapılaca cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde "Millet için geliyoruz!" ve "Artık Tamam" sloganını kullanacak

CHP'nin sloganı belli oldu
24 Mayıs 2018 Perşembe 13:16

CHP'nin 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için logo ve sloganı belirlendi.

"MİLLET İÇİN GELİYORUZ"

CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler için kullanacağı slogan ve logosunu belirledi.


 CHP, seçim döneminde 'millet ittifakına' da vurgu yaparak, "Millet için geliyoruz!" ve "Artık Tamam" sloganını kullanacak.

Ayrıca oy pusulasında CHP'nin altında 'Evet' yazan görsel kullanılacak.

Etiketler; #chp #chp slogan
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