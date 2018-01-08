CHP'nin yeni İzmir İl Başkanı belli oldu

CHP İzmir İl Kongresi, Celal Atik Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. İki adayın yarıştığı kongrede 654 delegeden 355'inin oyunu alan Deniz Yücel yeni CHP İzmir İl Başkanı oldu

CHP'nin yeni İzmir İl Başkanı belli oldu

CHP İzmir İl Kongre'sinde, Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Deniz Yücel, delegelerden il başkanı olmak için oy istedi. Kongrede Utku Gümrükçü 239 oy alırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun desteğiyle yola çıkan Deniz Yücel ise 355 oy alarak CHP İzmir İl Örgütü'nün yeni başkanı oldu.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #izmir #deniz yücel
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