CHP'nin yeni parti sözcüsü belli oldu

İstifa eden Selin Sayek Böke'nin yerine gelen isim belli oldu

CHP'nin yeni parti sözcüsü belli oldu

Geçtiğimiz günlerde parti sözcülüğünde istifa eden Selin Sayek Böke'nin yerine hangi ismin geldiği belli oldu.

Selin Sayek Böke, geçtiğimiz günlerde CHP Parti Sözcülüğü görevinden istifa etmişti. Böke'nin yerine kimin geleceği ise merak konusu olmuştu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da yeni parti sözcüsü kararı verildi.

Buna göre Böke'nin yerine Aydın Milletvekili Bülent Tezcan yeni parti sözcüsü oldu.

Etiketler; #chp #chp parti sözcüsü #bülent tezcan
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