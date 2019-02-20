CHP Ödemiş İlçe Başkanı istifa etti

CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, görevinden istifa etti. Kiremitçi, “Meclis listeleri yapılırken ilçe yönetimi ve şahsım yok sayıldı” dedi.

CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları görevlerinden istifa etti. Kiremitçi, “24 Haziran seçimlerinden bu yana 10 aylık bir yönetim kadromuz var. 10 ay boyunca ilçe başkanlığını başarılı bir şekilde yürüttük. Başarı elde ettik. 24 Haziran’da seçimi önde bitirdik. Yılmadan bir çalışma gösterdik. Fakat bu yolda belediye başkan aday adaylığında ılımlı bir çalışma sergiledik. Örgütü dimdik ayakta tuttuk. Ne var ki yaşadığım süreçte meclis üyesi aday listesi oluşturulurken ele aldığımız liste, adayımızla üzerinde anlaştığımız listenin dışında genel merkezde örgütümüzün, yönetimimizin dışında kararlar almasından dolayı örgütten gelenlerin listede yer almamasından dolayı yönetim kurulu ve şahsımın onuru ve gururuyla oynanmıştır. Biz, ne olursa olsun CHP bayrağını hiç terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ancak şahsım liyakatın olmadığı bir ortamda onurum ve gururum incildiği için, başkan adayımızı rahatlatmak adına ilçe başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldım. Bu kararı kendim aldım. Bu kararın arkasında duruyorum" diye konuştu.

Yok sayıldık

“İlçe yönetimi ve benim yok sayıldığım yerde başkanlık koltuğunda oturmanın bir anlamını olmadığını düşünüyorum" diyen Kiremitçi, "30 yıldır siyasetin içerisindeyim. Bu saatten sonra ne çizgim ne yörüngem değişir. Örgütün de arkasında olacağım. Sadece yönetim kurulu üyeliğinden ve ilçe başkanlığından istifa ediyorum. Yönetim kurulundan birkaç arkadaşımız daha istifa etti. İl yönetimimizin kararı doğrultusunda ilçe organize olacaktır. Örgüt, ilçe ayaktadır. Bir Mehmet gider başka Mehmet gelir. CHP Ödemiş ilçe örgütü güçlüdür. Ancak şahsımın yok sayılmasından dolayı görevimi sonlandırdım. Benim dışımda 4-5 kişi istifa konumunda” ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları da bıraktı

Kiremitçi, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: Gençlik kollarının tamamı istifa etti. Onların da beklentileri vardı. Kadın kollarımız da etti. Kadın ve gençlik kolu başkanları öngörülen yerde aday gösterilmedi. İki yönetim kurulu üyemizi ben bu liste içerisinde yer aldıramıyor isem benim de onur ve gururum var. Bu şartlarda görevde olmamam gerektiğini düşündüm.