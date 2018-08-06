CHP önünde oturma eylemi başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) olağanüstü kurultay talep eden bazı delegeler, Genel Merkez önünde oturma eylemi başlattı

Partide 24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay talep eden ve imza veren bazı delegeler, CHP Genel Merkezi'nin önünde toplandı.

Delegeler adına basın açıklaması yapan CHP Samsun Kurultay Delegesi Fatma Necile Çokay, kurultay talebinde bulunanların imzasına sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık ise CHP'de olağanüstü kurultay taleplerinin gerçekleşmesi adına eylem yaptıklarını, talepleri gerçekleşene kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden kurultaya gitmek istemediğine ilişkin bir soru üzerine Uyanık, "Korkunun ecele faydası yok. Sayın Genel Başkanımıza kalmış olsa, kendisi sağduyulu, kurultaya giderdi." dedi.

Uyanık, partisinin "yeterli sayı yok" yönünde açıklama yapması durumunda demokratik haklarını sonuna kadar kullanacaklarını vurgulayarak, "Ben bir kurultay delegesi olarak bütün kanuni ve yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı açıklıyorum. Gideceğim, demokratik haklarımı sonuna kadar kullanacağım." ifadesini kullandı.

Uyanık, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ilk gün dedi ki '604'ü getirin, hemen olağanüstü kurultayı toplayalım'. Velev ki bizim 15 imzamız eksik. İYİ Parti'ye grup kurmaları için 15 milletvekili veren Sayın Genel Başkanımız eğer burada 3, 5, 10 delege hesabı yapıyorsa, takdiri kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz."

CHP Şereflikoçhisar İlçe Başkanı ve Kurultay Delegesi Mahmut Celal Ünsal da demokratik taleplerinin arkasında duracaklarını ve haklarına sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Delegeler, Ünsal'ın konuşmasının ardından oturma eylemine başladı.