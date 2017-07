CHP PM toplandı: Tek pankart 'adalet', tek bayrak Türk bayrağı olacak!

'Adalet Yürüyüşü'nde Kartepe Uzunçiflik'te mola verilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içerisine masaların konulduğu çadırda Parti Meclisi toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü sırasında 2 MYK, 1 grup ve bugün ise Parti Meclisi toplantısı yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan bugün yapılan Parti Meclisi toplantısını değerlendirdi. Tezcan şehitler nedeniyle yüreklerinin yandığını belirterek, "Parti Meclisi Toplantımızı Adalet Yürüyüşü güzergahında yaptık. Bu Adalet Yürüyüşü güzergahında ilkleri yapıyoruz. İlk defa grup toplantısı, MYK ve şimdi de ilk defa Parti Meclisi toplantımızı yaptık. Öncelikle şehitlerimiz var, üzgünüz yüreğimiz yanıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Terör yine can yakmaya devam ediyor. Türkiye'nin en önemli gündemi olarak gündemin baş sıralarında devam ediyor. Teröre karşı millet olarak ortak bir duruş ve kararlılık gösterme noktasındayız" dedi.



Teröre kurban gidenlerin acılarını paylaştıklarını söyleyen Tezcan konuşmasına şöyle devam etti:



"Sayın Genel Başkanımız da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin teröre kurban giden yöneticilerinin ailelerini aradı ve başsağlığı dileklerini iletti, acılarını paylaştı. Biz de buradan parti meclisi olarak başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Adalet Yürüyüşü sırasında son haftaya girdik. Sağlıkla ilgili problem yaşayan arkadaşlarımız oldu. Genel Başkan Yardımcımız Tekin Bingöl dün hastaneye kaldırıldı ve kendisine geçmiş olsun diyoruz sağlık durumu şuanda iyi. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp spazmı geçirdi ve by-pass ameliyatı oldu, şu anda onun da sağlık durumu iyi, kendisiyle görüştük. Tüm zor koşullara rağmen yürüyüşümüz devam edecek. Hedefimiz kutsal ve kutsal bir amaç için yürüyoruz. Adaleti yakalayıncaya kadar, adalete ulaşıncaya kadar mücadelemiz devam edecek."



'ASIL BÜYÜK HEDEF 9 TEMMUZ'



TEK BAYRAK TÜRK BAYRAĞI

'PARÇALAMAYA YÖNELİK DUYUMLAR GELİYOR'



'DEMOKRASİ NÖBETİ GÜZEL BİRŞEY'



'ENİS BERBEROĞLU'NU ZİYARET GÜNDEMİMİZDE'

Tezcan yürüyüşün bu zamana kadar gelişmesini değerlendirdiklerini belirterek, "Etkilerini konuştuk. Asıl büyük hedef 9 Temmuz pazar günü saat 18.00 İstanbul Maltepe'de ki büyük buluşmayı konuştuk. Adalet Yürüyüşümüzün başladığı günden bu yana güzergah boyunca ilgi gösteren, destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sivil toplum örgütleri ve toplumun her kesiminden geniş ilgi ve desteğiyle karşılaştık. Partimiz bu ilgiden memnun ve kendilerine teşekkür etme borcu altındayız. Hedef 9 Temmuz Maltepe buluşması. Pazar günü 18.00'de tüm vatandaşlarımızı Maltepe'de bekliyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından katılımlar var. Güzergahtan çok güçlü katılımlar var. Son hafta içerisinde özellikle yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın Maltepe'ye özel bir ilgi ve çaba göstermelerini ve enerjilerinin büyük çoğunluğunu Maltepe'ye yönlendirmelerini bekliyoruz. Güçlü bir adalet sesi Maltepe'den yükselecek" dedi.Tek pankartın 'adalet' pankartı olduğunu söyleyen Tezcan, şöyle devam etti:"Bu yürüyüş bir parti yürüyüşü değil. Bu yürüyüşte parti flaması, parti afişleri ve parti pankartları yok. Tek pankartımız var adalet. Sadece 'adalet' diyor sadece 'adalet' yazıyoruz. Maltepe'de de sadece 'adalet' pankartları olacak. Toplumun her kesimi bu ortak nokta etrafında buluşacak. Tek bir sloganımız var hak, hukuk, adalet. Türk Bayrağı dışında bayrağımız olmayacak. Adalet pankartı dışında pankartımız olmayacak. Hak hukuk adalet dışında sloganımız olmayacak. Parti meclisimiz adalet buluşmasının önemini her boyutuyla değerlendirdi. Burada 16 Nisan referandumunda bir hayır buluşması yaşadık. Geniş bir kesimi kucaklamıştı. Adalet buluşması hayır buluşmasından daha geniş bir kesimi kucaklayacak. Sadece hayır diyenlerin buluştuğu bir nokta değil . Adalet platformu 16 Nisan da evet diyenlerin de buluşacağı ortak platformdur. Bu çerçevede tercihleri ne olursa olsun asıl olan adalet isteği olan herkesi kucaklayacak geniş bir platform Türkiye'nin önünde duruyor. 9 Temmuz İstanbul Maltepe buluşması geleceği kurma noktasında buluşma olacak. Bu süreç içerisinde provokasyonlara dikkat çekme ihtiyacı hissediyoruz."Tezcan, yürüyüşe yönelik provokasyon duyumları geldiğini ifade ederek şunları söyledi:"Bu buluşmayı dağıtmaya, parçalamaya ve yok etmeye yönelik duyumlar geliyor. Bundan sonrasına ilişkin de girişimler olabilir. Parti meclisimiz bu konuda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini değerlendirdi. Güzergah boyunca tek bir slogan, tek bir pankart ve bunun dışında pankart ve flamalara müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca bu noktada dışarıdan provokatif girişimlere karşı bugüne kadar yaptığımız alkışlarla hak hukuk adalet şeklinde cevap vereceğiz. Hiçbir şekilde tartışmaya girmeyeceğiz. Provokasyon yapmak isteyenler bile bir gün adalet ihtiyacı içerisinde olacaklar. O yüzden adalet gibi ortak bir hedef etrafında herkesin buluşacağı büyük yürüyüşü tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta 15 Temmuz'un yıldönümü. Biz iki 15 Temmuz olduğunu biliyoruz ve ifade ediyoruz. Birisi halkın, diğeri sarayın 15 Temmuzu. Halkın 15 Temmuz'unu sarayın 15 Temmuz'una feda etmeyeceğiz. Halkın 15 Temmuz'unun gündemi demokrasi. Halk canı pahasına demokrasi için direndi. Sarayın 15 Temmuz'unun gündemi ise 20 Temmuz darbesi fırsatçılık. Halkın 15 Temmuz'unu yok etmek çerçevesinde sarayın 15 Temmuz'u o süreci bir fırsat bilerek bastırılan darbe girişimini fırsat bilerek 20 Temmuz OHAL darbesini gerçekleştirdi. Türkiye bugün adaletin katledildiği bu noktaya geldiği en üst nokta sarayının 15 Temmuz'unun OHAL darbesi ile geldi. Biz halkın 15 Temmuz'una sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu mücadelenin sonu da tarihi değiştirecek önemli adımlar atıldığını halkımız ve milletimizle gururla göreceğiz."Bir gazetecinin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı sözcüsünün 15 Temmuz'da demokrasi nöbeti başlatılacağını belirtmesi üzerine Tezcan, "Demokrasi nöbeti güzel bir şey. Biraz önce söylediğim gibi halkın 15 Temmuz'unu yok edip sarayın 15 Temmuz'unun darbeci anlayışı çerçevesinden bir nöbet organizasyonundan demokrasi çıkmaz. Sayın Erdoğan'ın veya sözcüsünün demokrasi nöbeti çağrısı yaparken adalet nöbetini de gündemlerine almalarını tavsiye ederiz. Adalet Yürüyüşü için akla gelmedik şeyleri söyleyenlerin sokaklarda demokrasi nöbeti tutma ihtiyacı hissetmeleri önemli bir gelişmedir. Önemli bir adımdır demek ki sokaklarda demokrasi aranabiliyor. O zaman sokaklarda adaletin aranabildiğini anlamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Demokrasiyi katleden ve yok edenlerin demokrasi nöbeti çağırısı yapmalarının samimiyetinin takdirini de sevgili milletimiz ve halkımıza bırakıyorum" diye konuştu.Tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu CHP Genel Başkanı ziyaret edecek mi? sorusu Tezcan şöyle cevapladı:"Sayın Genel Başkanımızın İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nu ziyaretleri gündemde. Gün olarak değerlendiriyoruz. Pazartesi olabilir daha önce olabilir. Bu değerlendirmeyi tamamlamadık ama bir ziyaret gündemde."