CHP ve İYİ Parti'de ittifak için son turlar

Siyaset uzun bir zamandır ittifak hesaplarına kilitlenmiş durumda. CHP ile İYİ Parti arasında yılan hikâyesine dönen seçim iş birliği görüşmelerinde kritik dönemece girildi. İYİ Parti'den genel başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu heyet, yerel seçim ittifakında son görüşme için CHP Genel Merkezi’ne gitti. Görüşme sonrası İYİ Parti'den açıklama yapıldı

Bir aydan fazla süredir devam eden müzakerelerde özellikle Ankara, Antalya ve Balıkesir'de nasıl bir strateji uygulanacağına yönelik belirsizlik görüşmelerin tıkanmasına neden oldu. Yaşanan tıkanıklık bir süredir aşılmaya çalışırken, dün akşam CHP'den Oğuz Kaan Salıcı ve İYİ Parti'den Koray Aydın arasında kritik bir görüşme daha gerçekleştirildi. Yaşanan tıkanıklığın bu görüşmede de aşılamadığı ortaya çıktı. Salıcı ve Aydın arasındaki son görüşmede müzakerelerdeki uzlaşmazlığın net bir şekilde ortaya çıktığı belirtildi.

KURMAYLARIYLA GÖRÜŞÜYOR



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sabah katıldığı "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı"nın ardından parti genel merkezine geldi. Kılıçdaroğlu burada Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun ile gelinen aşamayı değerlendirmeye başladı. Salıcı'nın toplantıda dün Koray Aydın ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdiği ve son durumu CHP lideri ile paylaştığı belirtildi.



CHP SON TEKLİFİNİ YAPTI



Salıcı'nın, dünkü görüşmede İYİ Parti'ye CHP'nin son teklifini sunduğu öğrenilirken, İYİ Parti'nin de bugün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında bu önerinin değerlendirdiği öğrenildi. Bu çerçevede, bugün akşam saatlerine kadar müzakerelere ilişkin son tablonun ortaya çıkacağı, görüşmelerin devam edip etmeyeceğinin karara bağlanacağı bildirildi.



Olumlu bir tablonun ortaya çıkması halinde Salıcı ve Aydın'ın akşam saatlerinde yeniden bir araya gelebileceği öğrenildi.



SON GÖRÜŞME BAŞLADI



İYİ Parti'den genel başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu heyet, yerel seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi’ne gitti.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı'nın da aralarında bulunduğu heyet, seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi’ne gitti. İki parti arasında, ittifak çalışmalarıyla ilgili son aşamaların bugünkü görüşmede netleşeceği belirtildi.



GÖRÜŞME SONRASI İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA



İYİ Partili Koray Aydın: "Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil."