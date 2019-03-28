CHP'ye AK Parti'den 1249 katılım

Bayraklı'da AK Parti'ye üye 1249 kişi, partilerinden istifa ederek CHP'ye geçti. CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal "Geçmişte tercihlerini AK Parti'den yana kullanan vatandaşlarımızın bugün bizimle birlikte olması büyük bir onur, bir şeref. Bundan sonra hep el ele kol kola omuz omuza hep birlikte olacağız" dedi

Bayraklı'ya bağlı 10 ayrı mahalleden toplam 1249 kişinin CHP'ye katılımı dolayısıyla düzenlenen törene CHP İlçe Başkanı Cemalettin Alper, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, CHP Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı Murat Haluk Öncel, CHP meclis üyesi adayları, partililer ve yeni üyeler katıldı. Bayraklı Beyza Düğün Salonu'nda gerçekleştiren etkinlikte, yeni üyelere törenle CHP rozetleri takıldı.

Herkes birleşiyor

Bayraklı'da toplumun tüm kesimlerinin CHP çatısı altında birleştiğine dikkat çeken Serdar Sandal, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün bizim için çok anlamlı, çok güzel bir gün. Çok mutluyum. Geçmişte tercihlerini Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yana kullanmış değerli dostlarımızın bugün CHP ailesine dahil olmaları bizim için büyük bir onur, büyük bir şeref. Bundan sonraki süreci hep birlikte götüreceğimiz için çok mutluyum. Biz siyaseti topluma hizmet etmek için, insanlarımızın derdine derman olmak için yapıyoruz. Bunu yaparken de etnik kimliği, dini kimliği siyasi kimliği ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan toplumun tümüne eşit mesafede duruyoruz. Bayraklı'da belediye başkanlığı yapacağımız sürede de toplumun tümünü kucaklayalım, tümüne hizmet verelim istiyoruz. Bizim kafamızda kimseyi ötekileştirmek yok. Ben Millet İttifakı'nın ortak adayıyım. CHP ve İyi Parti'nin ortak adayıyım. Ama biz Bayraklı'da bununla yetinmedik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2014 adayı İsmail Sarı'yı ve 2009 ve 2014 MHP Bayraklı Adayı Mehmet Toptaş'ı da partimize davet ettik, meclis üyesi listemize aldık. İstedik ki toplumun tamamına dokunalım. Onlar da bizi kırmadı, bu davete katıldı. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bizlerle olmaları güç katıyor. İsmail Sarı ve Mehmet Toptaş'ın katılımının ardından geçen gün 800 Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi arkadaş partimize dahil oldu. Yine Emek mahallesinde 150 MHP'li arkadaş CHP'ye geçti. Bugün de 1249 arkadaşımız yine bizimle beraber yol yürüyor. Ben bunları siyasi transfer olarak değil, halkın buluşması olarak görüyorum. Derdi kederi, tasası aynı olan insanların, ülke için kaygı duyan insanların, yeni bir umut arayan insanların bir arada olması olarak görüyorum. Hepimiz kardeşiz çünkü. Üretecek projeleri olmayan, yapacak icraatları olmayan birileri bunun dışında bir şeyler söyleyip yapabilir. Ama biz bunların hiçbirine kulak asmıyoruz ve Bayraklı'da kardeş sofrasını büyütmek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz".

Seçim kuruluna bildirdik

Katılımları organize eden CHP Meclis Üyesi adayı İsmail Sarı da üyelerin AK Parti'den istifa dilekçelerini ilçe seçim kuruluna sunduklarını açıkladı. Sarı "Yaklaşık bir buçuk aydır Serdar Sandal başkanım ile sahalardayız. Bayraklı'dan öyle bir rüzgar esiyor ki, Serdar Başkanımla yüzde 70'lerin de üzerine çıkacağız. Geçtiğimiz günlerde 800 kişi daha AK Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı. 'Bizde istifa yok' diyerek açıklama yapan AK Parti Bayraklı ilçe yöneticilerine buradan sesleniyorum. Elimizdeki 1249 imzanın tamamı ıslak imzadır. Biz bu istifaları ilçe seçim kuruluna teslim ediyoruz. AK Parti ilçe başkanlığı gönderilen istifaların birçoğunu kabul etmediği için tüm istifa dilekçelerini ilçe seçim kuruluna gönderdik" dedi.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper de CHP'nin ofis masasında değil, savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu hatırlatarak yeni katılan üyelere "Evinize hoş geldiniz" dedi.