Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile canlı yayına davet eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "Şimdi son açıklamalarından anladığımız kadarıyla CHP'ye pusu kurmaya hazırlanıyorlar. FETÖ'den öğrendiği kumpasları CHP'ye uygulamak istiyor olabilir ama heveslenmesin o kumpaslar ellerinde patlar" dedi

"Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu kastederek 'İçeriden değişik haberler alıyorum. 'Buradan çıktım çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım' diyerek dava ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilişkilendirmeye çalışması CHP çevrelerinde şantaj ve tehdit olarak algılanmıştı" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, yaptığı yazılı açıklamada, "Hepimiz biliyoruz ki Erdoğan böyle bir davete gelmez. Merhum Çetin Altan,'Batı'da düello yapılır, doğuda pusu kurulur' derdi. Kılıçdaroğlu, düellonun olduğu Batı tipi, Erdoğan ise pusunun kurulduğu her şeyiyle doğu daha doğrusu Ortadoğu tipi bir siyasetçi. Erdoğan, dedikodu, blöf yapar. Ama asla rakibiyle tıpkı ABD, Avrupa veya diğer demokrasilerde olduğu gibi yüzyüze gelip bir sorunu enine boyuna konuşmaz, konuşamaz. Çünkü karşılıklı konuşmada bir nevi fikirlerin düellosudur. Şimdi son açıklamalarından anladığımız CHP'ye pusu kurmak istiyorlar. Erdoğan'ı bir kere de olsa Ortadoğu tipi siyasetçi alışkanlıklarını bırakmaya, tıpkı ABD'deki, Avrupa'daki gibi rakibiyle canlı yayına çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.





"FETÖ'DEN ÖĞRENDİKLERİ KUMPASLARI CHP'YE UYGULAMAK İSTİYORLAR AMA ELLERİNDE PATLAR"



Cankurtaran, "Adalet Yürüyüşü, AKP'nin ezberini bozdu. Erdoğan'ın CHP'ye ve Genel Başkanımıza yönelik sözlerinden anladığımız CHP'ye yönelik bir kumpas hazırlığında olunduğudur. Malum AKP, uzun yıllar boyunca FETÖ ile kardeşliği sırasında FETÖ'den öğrendiği kumpasları CHP'ye uygulamak istiyor olabilir ama heveslenmesin o kumpaslar ellerinde patlar" diye konuştu.