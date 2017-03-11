CHP, yurt dışı programlarını iptal ettiğini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'nın başkenti Berlin'de yapmayı planladığı toplantıyı iptal ettiğini açıkladı

CHP, yurt dışı programlarını iptal ettiğini açıkladı

DHA'ya bilgi veren CHP'li Bingöl, Kılıçdaroğlu'nun Berlin dahil olmak üzere, daha önce planlanan yurt dışı programlarını iptal ettiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yurt dışına yapacağı ziyaretlerin Almanya ile yaşanan toplantı krizinin ardından iptal edildiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, Almanya programının daha önce Berlin'le ön görüşme yapılmasına rağmen iptal edildiğini vurguladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.