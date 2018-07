CHP'den OHAL raporu: 12 Eylül'ü geçti

CHP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in ikinci yılı nedeniyle “OHAL Raporu” yayınladı. Raporda yer alan rakamlar dikkat çekti

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tarafından yayınlanan raporda, OHAL sonrası rakamlar, 12 Eylül askeri darbe dönemiyle karşılaştırıldı.

Alpay Antmen konuyla ilgili olarak TBMM’de yaptığı açıklamada, OHAL’in kalıcı hale getirildiğini belirterek, “Gördük ki OHAL ve KHK’lar eliyle halkın işi, özgürlüğü hatta yaşama hakkı elinden alınıyor. Bilime ve akla inanan aydınlanma devrimi savunucusu akademisyenler, biat etmeyen Cumhuriyet savunucuları, sanatçılar, laiklik yanlıları, kadınlar, çocuklar, emekçiler, sendikalar hedefe koyuluyor. Eğitim ve hukuk yok edilerek halkın iradesine kelepçe vurulmak isteniyor” diye ifade etti.

İNSAN HAKLARI HEYKELİ 415 GÜNDÜR TUTUKLU

Antmen’in açıklamasında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

"Siyasi iktidar OHAL koşulunda seçime gitmeyeceğiz dedi ama Türkiyemiz için çok önemli olan Anayasa değişliklerini bile OHAL koşullarında dayatma ile Devletin tüm olanaklarını kullanarak yaptı; Yetti mi, yetmedi mühürsüz ve hukuksuz seçim ile ‘Hayır’ oyları YSK sayesinde 'Evet'e' çevrildi. 13.Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Başbakanken, OHAL ile ilgili açıklamasında MHP'nin ‘OHAL ilan edilsin' isteğine ‘O sizin karakterinizde var, bizim iktidarımızın karakterinde OHAL yok, o sizin aczinizin gereği. Terör istatistiklerinden olağanüstü hal dönemlerinde terörün zirve yaptığını göreceksiniz. Olağanüstü hal terörü derinleştirdi' demişken OHAL tam 7 kez uzatıldı; 36 tane KHK yayınladı ve maalesef en son 24 Haziran seçimleri de OHAL koşulları altında gerçekleştirildi. Şu anda 5 dakika ötemizde bulunan İnsan Hakları Heykeli bile tam 415 gündür tutuklu!

OHAL SÜRESİNCE HER GÜN 180 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

20 Temmuz OHAL darbesi sonrası 129.410 kişi kamudan ihraç edilirken bu rakam 12 Eylül darbesinde 4.891. 12 Eylül darbesi sonrası hakkında işlem yapılan öğretmen sayısı 3.854 iken bu rakam OHAL rejiminde 61 bini aştı. OHAL rejiminde görevden alınan subay astsubay sayısı 7.267’iken 12 Eylül sonrası bu sayı 2000 idi OHAL sonrası ihraç edilen akademisyenlerin sayısı 5.705 iken bu rakam 12 Eylül askeri darbesinde sadece 120. OHAL sonrası 4.560 hakim/savcı, 12 Eylül sonrasında 47 hakim ve savcı görevinden alındı. OHAL süresince 209, 12 Eylül darbesi sonrası 31 gazeteci tutuklandı. Yani değerli basın mensupları, OHAL’in ilan edildiği 2 yıllık süreçte her gün 70 kişi tutuklandı, her gün 163 kişi açığa alındı, her gün 180 kişi ihraç edildi, her gün 3 gazeteci işsiz bırakıldı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DEVRİMLERİNDEN AYRILMAYACAĞIZ

AKP’nin 20 Temmuz OHAL darbesi, 12 Eylül Kenan Evren darbesini dahi aratır hale geldi. FETÖ’cülerle hesaplaşma kisvesi altında bütün muhalifler için cadı avları başlatıldı. Ömürleri FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadeleyle geçmiş gazeteci, yazar, komutan, sanatçı, akademisyen ve aydınlar gözaltına alındı ya da tutuklandı. OHAL’de yapılanların bir cadı avı olmaktan çıktığı, istedikleri herkesi içine attıkları bir cadı kazanı olduğu anlaşıldı. Şimdi siyasi iktidar 'OHAL bir daha uzatılmayacak, gerek kalmadı' diyor! OHAL’in göstermelik olarak kaldırılması asla ve asla yeterli değildir. Hatta Yasa değişiklikleri ile OHAL statüsünün kalıcı hale getirilmesi asla Anayasa’ya ve hukuka uygun olmayacaktır. Acıya, kana, korkuya ve gözyaşına asla alışmayacağız! Eşitiliği , özgürlüğü , barışı ve kardeşliği savunmaya devam edeceğiz! Çocuklarımızı tarikatlara teslim etmeyeceğiz! Kadınımızı evlere hapsettirmeyeceğiz! Gençlerimizin her an yanında olacağız! İşçimizi sömürtmeyeceğiz! Parlamentonun haklarının gaspına engel olacağız! Her türlü savaşa karşı Yurtta barış dünyada barış, kimseye benzemeye çalışmayacağız; Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerinden asla ayrılmayacağız."