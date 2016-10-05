"YRD.DOÇ. 'ÇOCUĞUMA MAMA ALAMIYORUM' DEDİ"

"İMAM HATİP OKULLARINI DOLDURMAK İÇİN BİR YÖNTEM"

Haber Kaynağı: DHA

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, TBMM'de yaptığı basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan üniversitelerdeki 2 bin 500 akademisin mağdur edildiğini savundu. Devlet üniversitelerindeki kadrosuzluk nedeniyle kapatılan vakıf üniversitelerinde çalışmak zorunda kalan akademisyenlerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün hiçbir çalışma yapmadığını ileri süren Ceyhun İrgil “Bu okulları siz açtınız. Bu akademisyenler hiçbir yerde iş bulamıyor. Yaptıkları iş başvuruları anında reddediliyor. İşsiz bırakılan ve ötekileştirilen akademisyenlere yönelik bu yasaklı uygulama insan hakları ihlalidir. Milli Eğitim Bakanı'nın dan bir aydır sorularıma yanıt bekliyorum: Eğer kapatılan üniversitelerdeki 2 bin 500 akademisyenin FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesi varsa bu şüpheyi ortadan kaldırmak için neden hukuki soruşturmalar yapılmamaktadır? Bu akademisyenlerin iş başvuruları hangi gerekçe ile reddedilmektedir? Dünya tarihinde böylesine bir eğitim soykırımı yapılmadı. 10 bini aşan bilim insanı can çekişip, yaşam savaşı veriyor. Dünya bizi bilime, eğitime karşı savaş açmış bir ülke olarak görüyor" diye konuştu.Üniversitenin kapatılmasının ardından işsiz kalan bir kadın profesörün İzmir'de bir lisede çalışmak için başvurduğunu ancak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izin vermediğini söyledi. İrgil şöyle dedi: "Bu insanlara hiç savunma hakkı vermemişsiniz. Bir öğretim üyesi, Yrd. Doç. 'Çocuğuma mama alamıyorum' dedi. Bir çoğu annesinin ve kayınvalidesinin yanına taşınmışlar kira ödeyemedikleri için. Bu insanların o andaki süreçleri gözden kaçtı. Bunlar eğitimci. Bunlar sadece işsiz bırakılıp, kenara itilecek tipler değil. Birikimleri var bunu göz ardı edemeyiz. Türkiye'nin bilimsel geleceğine de zarar veriyoruz farkında olmadan. Zücaciyeci dükkanına girmiş fil gibisiniz. Devletin şu andaki tutumu."Ceyhun İrgil, Başbakan Binali Yıldırım'ın Orta Vadeli Program kapsamında açıkladığı tam gün eğitime geçilmesine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Okulların tam gün olması öteden beri savunulan bir şey. Ama öğretmen, derslik, branş açığınız var. Ciddi sorunlarız var. Bunu fiilen nasıl gerçekleştireceksiniz ayrı bir tartışma konusu. Dün de arkadaşlarımızla görüşürken bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Tam gün uygulaması aileler, öğrenciler ve eğitim dünyası için iyi bir uygulama. Uygulanması gereken bir şey. Hiçbir itiraz yok. Ama bunun asıl nedenlerinden bir tanesi benim kanaatim İmam Hatip Okullarına gidişatın zorlanması. Neden diyeceksiniz. Çünkü bütün baskı ve zorlamalara rağmen birçok şehirde İmam Hatip Okullarına çevrilen n okullarda kontenjanlar açık. İnsanlar ısrarla göndermemeye gayret ediyor. Ve çocukları bir şekilde alıp gerekirse üstüne para verip özel okullara gönderiyorlar. Bu okulları dolduramadılar. O yüzden bu doldurmak için iyi bir yöntem olabilir."