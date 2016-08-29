"EŞKIYA, CHE'NİN DÜŞÜNCELERİNİ KABUL ETMEYENLERDİR"

Haber Kaynağı: DHA

CHP'li Ağbaba, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, Emniyet Personeli Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle kadın polislerin başörtüsü takabilmelerinin önünün açılmasıyla ilgili "Ne polisin böyle bir talebi var ne Türkiye'nin böyle bir problemi var. Polisin derdi türban takmak değil şimdiye kadar böyle talep de olmadı, sorun da yaşanmadı. Ama AKP, kendi siyasetini, kendi gizli ajandasını uygulamak için bunları yapmaya devam ediyor. Polisin derdi türban takmak değil polisin derdi 3600 ek gösterge, teneke kutularda ölüme gönderilmemek, caddelere, şehirlere döşenen bombalarda şehit olmamak, kanunsuzluğa zorlanmamak, 5 saat uykuyla 20 saat çalışmamak. Bunca dert varken AKP kalkmış, dini siyasete alet ederek, kendi dar anlayışıyla, Türkiye'ye mesaj vermeye çalışıyor. AKP yasakçı bir anlayışa sahip, polisin örgütlenme özgürlüğünü Anayasa Mahkemesi kararına rağmen yasaklıyor. AKP örgütlenmeyi yasaklıyor, örtünmeyi serbest bırakıyor. Örtünme, polis çocuklarının yüzünü güldürmez, sorunlarının üstünü örtmez. Örtünme özgürlüğü, polislerin her gün şehit olunmasının önüne geçmez. Din üzerinden, din sembolleri üzerinden siyaset yapmak, ülkemiz açısından bir kırılma noktasıdır. Toplumsal fay hatlarını daha da derinleştirecek adımlar atmaktan, ülkeyi yönetenler vazgeçmelidir. Güvenliği ve adaleti sağlayanların, dini ve etnik kimlikleri öne çıkarması toplumsal çatlakları büyütür, tarafsızlık ilkesini yok eder" diye konuştu.TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Che Guevara'ya yönelik 'Katil kişilik, bir gerilla. Bir eşkıya, benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz, olmamalı' sözlerinin anımsatılması üzerine Veli Ağbaba, şunları söyledi: "Che'yi dünyada sadece emperyalistler ve ABD sevmez. Demek ki emperyalistler ile Kahraman'ın buluştuğu nokta aynı. Kahraman'ın geçmişini biliyoruz. Bu ülkenin solcuları, Che'yi takip edenler, inananlar 6'ncı filoya karşı mücadele ederken, denize dökmek isterken o dönemin dernek başkanı Kahraman, ABD askerlerini çiçekle karşılamış, onlara peçetecilik yapmıştır. Che'ye söz söylemek onun haddi değildir. Dünyanın her yanında Che kahramandır, bizim de kahramanımızdır. Benim tavsiyem kendi işini yapsın, önergelerimize zamanında cevap versin, herkesin Meclis Başkanı olmaya çalışsın, Türkiye'yi bölmesin. Che'ye eşkıya diyen varsa, eşkıyanın kim olduğunu tarih bize göstermiştir. Eşkıya kimdir; Che'nin anlayışına karşı mücadele edendir, Che'yi katledenlerdir, düşüncelerini kabul etmeyenlerdir"