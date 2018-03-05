CHP’li Bakan’dan iktidara taşeron çağrısı

KHK ile eski hükümlü ve emekliliği gelen kamu personellerinin mağduriyeti üzerinden iktidara çağrıda bulunan İzmir CHP Milletvekili Murat Bakan, ‘Ya bizim tekliflerimizin yanında olun ya da yeni bir KHK çıkarın. Bunun onuru bize ait olmasın. Oy kaygısı içinde değiliz. Sadece emekçilerin haklarını savunuyoruz’ dedi

- Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) İzmir Milletvekili Murat Bakan , 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ( KHK ) ile yapılan taşeron düzenlemesine hakkında açıklamalarda bulundu. İl binasında basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Bakan’a İl Başkanı Deniz Yücel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, il yöneticileri destek verdi. Bakan, eski hükümlü, emekliği gelen ve kamuda taşerondan kadroya geçmeyi bekleyen personellerin iş akitlerinin feshedilmesi karşısında hükümete atılması gereken adımlar hakkında çağrıda bulundu.

İşçi kardeşlerimizle ortak mücadelemizi her sürdüreceğiz

Yaptığı konuşmada ‘15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkemiz 20 Temmuz darbesiyle karşı karşya kalmış ve demokrasiye darbe vurulmuştur’ diyen CHP İzmir İl Başkanı Deniz yücel, ‘Parlamenter sistem 20 aydır askıya alınmış ve ülkeyi tek adam zihniyetiyle yöneten AKP iktidarı muhalefet partileri ve demokratik kitle örgütlerinin görüşlerini almadan ‘yaptım oldu’ mantığıyla toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren konularada KHK düzenlemesi yapmaktadır. 696 sayılı KHK da bundan biridir. Hükümlü kontenjanından çalıştırılan, emekliliği gelip de çalışmaya devam eden işçi kardeşlerimiz işsiz kalmayla karşı karşıya kalmıştır. Hukuki dayanağı olmayan bir şekilde taşeron işçilerimizde devlet memuru olma şartı aranmaktadır. OHAL kanun hükmünde sınırlı düzenlemeler yapılabilir. Bizler CHP olarka AK Parti iktidarının hukuk dışı uygulamaları karşısında işçi kardeşlerimizle her mecrada mücadelemizi sürdüreceğiz’ dedi.

‘KHK, 2 Nisan’dan sonra işsiz, ekmeksiz bırakacak’

CHP’nin hem 7 Haziran hem de 1 Kasım seçimleri bildirgesinde taşeronu kaldıracağını söylediğini, taşeronu kaldırmanın develete yük olmadığını aksine işçiye uygulanan zulme dur meke olduğuna dikkat çeken Bakan, şöyle devam etti: Bu konudaki ilk düzenlemeyi CHP 6 yıl önce yaptı. 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi taşerona kadro müjdesi verdi. Büyükşehir davası sürerken sendikacı arkadaşlarımız tutuklanmıştır. Daha sonra 2012 yılında tüm işçiler belediye şirketlerine alındı ve iş çözüldü. Bugün 696 sayılı KHK’da işçilerin belediye şirketilerine alındığını görüyoruz. Bizim 6 sene önce yaptığımız ve dile getirdiğimiz şeyi yapmaya çalışıyor. Ama aslında bu yapılmıyor. Satır aralarında o kadar istisna var ki! 10 binlerce insan işşisizlikle karşı karşıya. 2 Nisan’dan sonra bu insanlar işsiz ekmeksiz kalacak. İnsanlara müjde diye getirdikleri taşerona kadro değil. Taşeronda çalışanların ekmeklerine taş doğrayacak bir düzenlemedir. Araç kiralamada çalışanlar, yemek hizmet alımında bulunanlar, danışmanlık hizmeti, hastane bilgi yönetim sisteminde olanlar, çağrı merkezilerinde çalışanlar istisna kapsamında. Mevsimlik işçilerin durumunda bir değişiklik yok. Yerel yönetimlerde taşeronlaşmayı ortadan kaldırmıyor. Personel çalıştırmaya yönelik diyor. Hizmet alımı, danışmanlık ihaleleri de kapsam dışında. Emekli işçileri kapsam dışı bırakıyor. Bu KHK bütün işçileri kapmamıyor.



‘Emekliler kapsamdışı bırakılsın’



KHK’nın 2 Nisan itibariyle uygulanacağını ifade eden Bakan, ‘Mesela bir arkadaşımız 30 Mart günü emeklilik hakkını kazandı. Diğeri de 3 Nisan’da kazandı. O aradaki 4 gün bir arkadaşımızı ekmeksiz bırakıyor. Bir kanun teklifi verdim. Emeklilerin kapsam dışı bırakılması için. Şu an meclis gündeminde. KHK ile işçilerin alacaklarından vazgeçmeleri isteniyor. İşe iade davası açmış ve kazanmış ama başlamamış, yargı kararına rağmen geçemiyor. Devlet memurlarında aranan tüm aşrtlar aranıor ama yine işçiler. Kamuda çalışacak işçiden devlet memuru olma şartları aranıyor. Ama memur şartlarında çalışmayacak. Arşiv sabıka kaydı hükümlü olan kardeşlerimiz işsiz bırakıyor. Ceza hukuku ıslah etmeyi amaçlar. Adam bir suç işlemiş, çıkmış iş, ev, aile sahibi olmuş, toplum dışına itiyorsunuz. Cinsel taciz, çocuk istismarı ve tecavüz suçlarını dışarıda bırakarak bir kanun teklifi verdim’ açıklamasında bulundu.



Bu KHK işsiz bırakacak

Yıllardır işçi kardeşlerimizle haklı oldukları hak mücadelelerinde yanlarında olduklarını söyleyen Bakan, şöyle konuştu: İktidara diyoruz ki, ya bizim kanun tekliflerimizin yanında olun ya da yeni bir KHK çıkarın. Bu uygulama insanlara yeni bir hak getirmek değil, on binlerce insanı işsiz bırakmaktır. Yarın burada bir iş bırakma eylemi var. Yerel yönetimler çaresiz. Yine bu KHK ile bir takım kamu kurumları kapsam dışı bırakılıyor. Orman Çiftliği, TRT vs… Niye? Diğerlerinden farkı ne orada çalışan işçilerin? Biz CHP olarak TBMM’de mücadele etmeye devam edeceğiz. İşin sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz geçmiş dönemde farkındalık yaratmıştık. Biz diyoruz ki bunun onuru bize ait olmasın. Biz oy beklemek için bunu yapmıyoruz. O insanlar işsiz ekmeksiz kalmasın.



‘Sadece İzmir’de şu ana kadar 6 bin 500 işçi mağdur oldu’

Taşerona kadro için çıkarılan KHK’nın kadro vermediğini aksine işsi bırakacağını yine rakam vererek belirten DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, ‘Kadro verdiler evet. Kara Yolları’nda 20 bin işçiden 14 bin 970 işçi ret aldı. Yani yüzde 90’ı elenmiş. İzmir Sağlık Müdürlüğü’nde bin 657 ret var. İzmir’de mağdur olaranların sayısı 6 bindi. Şimdi sayılar gelmeye başladıkça bu da artmaya başladı. Şu an sadece İzmir’de 6 bin 500 işçi mağdur. İnsanlar cenetin kapısından içeri gireceğiz, kadro alacağız diye beklerken cehenneme girdi. Yarın 13.30 ile 14.00 arası Konak’ta toplanyoruz. Biz alanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Otobüsler ve su işçileri çalışacak. Bu insanlar en son bulabileceği, emeklerinin en çok sömürüldüğü işlerde çalışıyolardı. Bu insanlar temizlik işçileri, çöp toplayan asfalt yapan insanlardı. Şimdi ise bu işlerinden de oldular. İzmir’de diğer ret yiyen işçi ve kurumları; Ege Üniversitesi’nde 382, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 370, Katip Çelebi Üniversitesi’nde bin 050 kişi mağdur oldu. Bunlar sadece bilinenler’ ifadelerini kullandı.