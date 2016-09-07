"BİR DARBE FIRSATÇILIĞI İLE TÜRKİYE DEMOKRASİNİN YIKILMASINA ASLA İZİN VERMEMEĞİZ"



"FETÖ'YÜ DEVLETE YERLEŞTİRMİŞ OLAN AKP KENDİ İÇİNDE SİYASİ TEMİZLİK YAPMALI"



"OHAL İLAN ETTİLER. ŞİMDİ OHAL İLE BİZE ŞİKAYETTE BULUNUYORLAR"

"AKADEMİSYENLERİMİZ İLE BİRLİKTE BU HUKUK MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ"

Haber Kaynağı: DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK gündemine ilişkin Genel Merkez'de, basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Böke, "Bir cemaat örgütlenmesinin sonucunu en ağır bir şekilde ülke olarak yaşamışken devletin bu kez başka cemaatlere teslim edilmesi konusunda mutabık değiliz. Asla da olmayacağız. Bu darbelerin bir daha yaşanmaması için AKP'nin eliyle devlete yerleştirdiği FETÖ'den devletin temizlenmesi konusunda mutabıkız. Ellerinizle yerleştirdiniz. Hukuk çerçevesinde bu temizliği yapacağız. Demokrasi dışına çıkan adımlarınızın yanında olmayacağız" dedi.'FETÖ'nün Türkiye'den temizlenmesinin zorunluluk olduğunu vurgulayan Böke, "Bir darbe fırsatçılığı ile Türkiye demokrasinin yıkılmasına asla izin vermemeğiz. FETÖ'nün Türkiye'den temizlenmesi bir zorunluluktur. Başımıza açmış olan siyasi yapının hesap vermesi de bir o kadar zorunludur" diye konuştu.Böke, "FETÖ'yü devlete yerleştirmiş olan AKP'nin de kendi içinde bir siyasi temizlik yapma zamanı geldi çoktan geçiyor. Yaklaşım küçük balıkları temizleyelim, büyük balıklara dokunmayalım. Bunun arkasında yatanın da AKP'nin kendi siyasi iktidarını kollamak olduğu gerçeği ortada" ifadelerini kullandı.OHAL'e ilişkin Böke, "Önce PKK ile masaya oturdular sonra PKK terörünü bize şikayet ettiler. Yıllarca FETÖ ile masaya oturdular. Devleti, FETÖ'nün üzerine inşaa ettiler. Şimdi döndüler FETÖ'yü şikayet ediyorlar. TBMM'de çözmek yerine OHAL ilan ettiler. Şimdi OHAL ile ilgili bize şikayette bulunuyorlar. Paralele o kadar alışmışlar ki, her kurduklarının paralelini kendileri bizim suratımıza çarpıyorlar. Biraz ciddiyet diyoruz" dedi.Bazı akademisyenlerin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bir soru üzerine Böke, "Bu meseleyi siyaseten konuşacağız. Hem de hukuken çözülmesi için atılması gereken her adımda değerli akademisyenlerimiz ile birlikte bu hukuk mücadelesini vereceğiz" diye konuştu.