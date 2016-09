"BİR DARBE FIRSATÇILIĞI İLE TÜRKİYE DEMOKRASİNİN YIKILMASINA ASLA İZİN VERMEMEĞİZ"

"FETÖ'YÜ DEVLETE YERLEŞTİRMİŞ OLAN AKP'NİN KENDİ İÇİNDE SİYASİ TEMİZLİK YAPMALI"

"OHAL İLAN ETTİLER. ŞİMDİ OHAL İLE BİZE ŞİKAYETTE BULUNUYORLAR"



"AKADEMİSYENLERİMİZ İLE BİRLİKTE BU HUKUK MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ"

"ÇÖZÜM MÖZÜM YOK DEME LÜKSÜ HİÇBİR SİYASETÇİNİN YOKTUR"



"BİZDEN DEĞİLSEN DARBECİSİN YAKLAŞIMI, DARBECİLERİN YAKLAŞIMINDAN FARKLI DEĞİL"

DERDİNİZ ASLA TÜRKİYE OLMADI, BU DEVLETİ ELE GEÇİRME OLDU



CHP, TÜRKİYE'DE YENİ BİR 1402'LİKLER YARATMA ARAYIŞLARINA İZİN VERMEYECEK

"ANAYASAYA KARŞI OLAN KHK'LARDA MUTABIK DEĞİLİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK gündemine ilişkin Genel Merkez'de, basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Böke, "Bir cemaat örgütlenmesinin sonucunu en ağır bir şekilde ülke olarak yaşamışken devletin bu kez başka cemaatlere teslim edilmesi konusunda mutabık değiliz. Asla da olmayacağız. Bu darbelerin bir daha yaşanmaması için AKP'nin eliyle devlete yerleştirdiği FETÖ'den devletin temizlenmesi konusunda mutabıkız. Ellerinizle yerleştirdiniz. Hukuk çerçevesinde bu temizliği yapacağız. Demokrasi dışına çıkan adımlarınızın yanında olmayacağız" dedi.'FETÖ'nün Türkiye'den temizlenmesinin zorunluluk olduğunu vurgulayan Böke, "Bir darbe fırsatçılığı ile Türkiye demokrasinin yıkılmasına asla izin vermemeğiz. FETÖ'nün Türkiye'den temizlenmesi bir zorunluluktur. Başımıza açmış olan siyasi yapının hesap vermesi de bir o kadar zorunludur" diye konuştu.Böke, "FETÖ'yü devlete yerleştirmiş olan AKP'nin de kendi içinde bir siyasi temizlik yapma zamanı geldi çoktan geçiyor. Yaklaşım küçük balıkları temizleyelim, büyük balıklara dokunmayalım. Bunun arkasında yatanın da AKP'nin kendi siyasi iktidarını kollamak olduğu gerçeği ortada" ifadelerini kullandı.OHAL'e ilişkin Böke, "Önce PKK ile masaya oturdular sonra PKK terörünü bize şikayet ettiler. Yıllarca FETÖ ile masaya oturdular. Devleti, FETÖ'nün üzenine inşaa ettiler. Şimdi döndüler FETÖ'yü şikayet ediyorlar. TBMM'de çözmek yerine OHAL ilan ettiler. Şimdi OHAL ile ilgili bize şikayette bulunuyorlar. Paralele o kadar alışmışlar ki, her kurduklarının paralelini kendileri bizim suratımıza çarpıyorlar. Biraz ciddiyet diyoruz" dedi.Bazı akademisyenlerin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bir soru üzerine Böke, "Bu meseleyi siyaseten konuşacağız. Hem de hukuken çözülmesi için atılması gereken her adımda değerli akademisyenlerimiz ile birlikte bu hukuk mücadelesini vereceğiz" diye konuştu.Artan şehit haberlerinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Böke, "Biz hayatımıza onlar canlarını kaybetmemiş gibi devam edemeyiz. Edilmesine de asla izin veremeyiz. Ülkemizi belli bir bölgesinde her gün onlarca gencimiz can kaybederken geri kalanında normal gibi yaşanıyorsa, ciddi bir sorun var demektir. Hayatlarını ülkesi için feda eden gençlerimiz bırakın manşetleri artık gazetelerin ilk sayfalarında bir satırda dahi kendilerine yer bulamıyorlar. Çocuklarımız ölürken hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Çözüm mözüm yok deme lüksü hiçbir siyasetçinin yoktur. Yaşanan bu kan kayıplarından sonra böyle ciddiyetsiz cümleler kurma lüksüne sahip değildir. Sorunları çözmek için iktidar seçilirsiniz. Terörü sonlandırmak için. Güneydoğu ve doğu bölgeleri için teşvik paketi açıklanıyor. Bölgesel kalkınma Türkiye'nin öncelikli sorunlarından biri. Ancak unutulmamalı bu kamu yatırımlarının gerçeğe dönüştürülmesinin tek koşulu bir yatırım iklimi. Bir yatırım iklimi de ancak bir yaşam iklimi olursa hayata geçirilir. Aksi takdirde böyle paketler daha doğarken ölü doğar" diye konuştu.Bazı akademisyenlerin görevden uzaklaştırılmasını sert bir dille eleştiren Böke şu ifadeleri kullandı: "Bir insan temizliği gerçekleştiriliyor. Üniversitelerimizde yıllarca kendilerine emek vermiş bilim üretmek için kendilerini odalarına kapatmış … akademisyenlerimiz var. Kolay yetiştirilmiyorlar.Şimdi üniversitelerde hükümetin solcu, demokrat, Atatürkçü bildiği kısacası kendinden olmayan kim varsa, temizleme gayretini görüyoruz. Bizden değilsen darbecisin diyen bu yaklaşım, darbecilerin yaklaşımından farklı değil. Ne yaptığınızın farkındayız. Türkiye'yi ele geçirme ıhtırası ile bu hale siz getirdiniz. Derdiniz asla Türkiye olmadı, bu devleti ele geçirme oldu. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, FETÖ'ye karşı çıkan herkesin hayatını zindan ediyorsunuz. Bir kez daha uyarıyoruz. Türkiye'nin en önemli insan gücünü, siyasi fırsatçılıkla tüketmenize asla izin vermeyeceğiz. Yarın yine aldatıldık diye yine bundan sıyrılmaya çalışmanıza asla izin vermeyeceğiz.Yeni mağduriyetler yaratıp Türkiye'nin geleceğini yine kendi siyasi ihtiraslarınız ile yok etmenize asla geçit vermeyeceğiz. Üniversitelerden, akademisyenlerden, Türkiye sevdalılarından elinizi çekin. Barış için akademisyenler bildirgesine imza atmış olan bu sebeple zaten bir hukuki süreçten geçen değerli akademisyenler fırsat bilinerek KHK ile okullarından atıldılar. Bu hukuki mücadelenin yanında sonuna kadar olacağız. CHP, Türkiye'de yeni bir 1402'likler yaratma arayışlarına akademiyi bir sivil darbe ile iktidarın arka bahçesi yapma anlayışına tüm araçlar ile sonuna kadar mücadele vereceğiz."Böke, "Bir darbe fırsatçılığı ile KHK ile Parlamento ve Türkiye demokrasisi yok sayılıyor. Bu yok saymanın da bir mutabakat adı altında kabul edilmesi isteniyor. Bizler gerçek Türkiye romantikleriyiz… Türkiye demokrasisi için her adımda mutabıkız ama bu demokrasiyi, hiçe sayan hiçbir adımın da ortağı olmayız. Anayasaya karşı olan KHK'larda mutabık değiliz. Adli yılın açılışlarının sarayda yapılmasına mutabık değiliz. Meclis'in yok sayılmasında mutabık değiliz asla olamayacağız. Suçlu suçsuz ayrımı yapmadan bir cadı avına dönüşmüş hukuksuz süreçlerde asla mutabık değiliz. Asla da olmayacağız" diye konuştu.