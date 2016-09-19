'MİLLETVEKİLİĞİNİ 5 YILA ÇIKARMAK SUS PAYI'



ÖN SEÇİM VE DEMOKRATİKLEŞME VURGUSU

Haber Kaynağı: DHA

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, yerel seçimlerin öne çekilerek 2017 veya 2018'de, genel seçimlerin ise milletvekilliğini 5 yıla çıkararak 2020'de yapılması yönünde açıklamaların bazı AK Partili milletvekilleri tarafından gündeme getirilmesi üzerine açıklama yaptı. 2019 Mart ayında yapılması gereken yerel seçimlerin öne almak istenmesinin altında gizli hesapların olduğunu iddia eden Çam, "Bugün AKP'li belediyeleri yöneten belediye başkanlarının büyük çoğunluğu FETÖ'cü. Fethullah Gülen'e rant sağlayan, kamunun arazilerini tahsis eden, kamu kaynaklarını harcayan kişiler bu belediye başkanlarıdır. Bunları AKP çok iyi bilmekte ve tanımaktadır. Peki bilmesine, tanımasına rağmen binlerce insanı hayali evraklarla FETÖ'cü ilan edip tutuklarken bu belediye başkanlarını niçin tasfiye etmiyor, neden görevden almıyor? Bunun nedeni çok açık; eğer bunu yaparsa AKP ile FETÖ'cülerin iç içe oldukları bir kez daha kanıtlanmış olacak. Bunu biz zaten biliyoruz ama bunun açık açık belgelenmesini istemiyorlar. AKP, bu belediye başkanlarını seçmene tasfiye ettirmek istiyor. Bu başkanları aday göstermeyecek ve kendi doğal akışı içinde bunlar tasfiye olmuş olacak. Bu oyuna gelinmemesi gerekiyor. AKP'nin il, ilçe belediye başkanlarının büyük bir çoğunluğu FETÖ ile şu veya bu şekilde bağlantılı ve Gülen cemaatine önemli bir kazanç sağlamış belediye başkanlarıdır" diye konuştu.Milletvekilliği süresinin de 4 yıldan 5 yıla çıkarılmasının bir 'sus payı' olduğunu savunan Çam, "Milletvekili seçimlerini 5 yıldan 4 yıla düşüren AKP, böyle bir dönemde yeniden vekillik süresini uzatarak 5 yıla çıkarıyor. Neden? Çünkü kimi milletvekillerine ikramiye verilmek isteniyor. 5 yıl olacak ise 1 Kasım'da seçilen 26'ıncı dönem milletvekillerini kapsamamalı. Bir sonraki seçimden yani 27'nci dönemden itibaren bu başlamalı. Bu açıkça bugünkü parlamenterlere sus payıdır. AKP 15 Temmuzu bahane ederek devleti dizayn etme çabasındadır. Bu oyuna gelmemek gerekir" dedi.Seçim takvimi belirlemenin kolay olduğunu, asıl meselenin seçimleri demokratikleştirmek olduğunu ifade eden CHP'li Çam, ön seçim vurgusu da yaptı. Seçimlere gitmeden Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Çam, şunları söyledi:"Seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesi gerekiyor. Mevcut yüzde 10 seçim barajıyla Türkiye'de demokratik bir seçim gerçekleşemez. Bunlar ortadayken, yerel seçimi öne almak, milletvekili seçimini 5 yıla çıkarmak, 2020'ye ertelemek çözüm değildir. Türkiye'de seçimlerin demokratikleştirilmesi gerekiyor. Çağdaş ve modern bir ülke olmak için önce siyasi partiler kanunu ve seçim kanunun değiştirilmesi; lider ve genel merkez sultasına son verilmesi gerekiyor. Partiler milletvekillerini, belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini kendi üyeleri ve delegelerine hakim teminatında özgürce seçtirmelidir ki seçilenler daha özgür olabilsinler ve meclis salonlarında kendi vicdanlarıyla oy kullanabilsinler."