10 Eylül 2016 Cumartesi
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    • CHP'li Çam'dan valiliğe poster tepkisi

    CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül'deki kutlamalar sırasında, Konak Meydanı'ndaki Valilik binasına asılan Atatürk posterinin yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın posterlerinin de asılmasına tepki gösterdi

    10 Eylül 2016 Cumartesi 13:04
    CHP'li Çam'dan valiliğe poster tepkisi
    Bir devlet makamı olan Valiliğin, siyasi girişimlere alet edildiğini, bu durumun 9 Eylül kutlamalarına gölge düşürdüğünü öne süren Çam şöyle dedi:

    "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü 9 Eylül kutlamalarına koca bir 'ayıp' olarak kaydedilen bu demokrasi dışı, siyasi rant yaklaşımını kabul etmiyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ten başka hiçbir portrenin asılmasını doğru bulmuyoruz. Başbakan bir siyasi partinin başkanıdır. Erdoğan, kendini partili Cumhurbaşkanı ilan etmiştir. Demokrasilerde ortak değerlere sahip çıkılır. Her vesile ile ben nasıl mesaj veririm, farklı algı oluştururum hesapları yapılmaz. Devleti dilediğiniz gibi yönetemezsiniz. Hukuksuzluğun, keyfi yönetimin vardığı nokta 15 Temmuz'dur. O gün paçanız tutuşunca başladınız 'demokrasi' demeye. Tehlike savuşunca görüyoruz ki, değişen hiçbir şey yok. Eski tas eski hamam."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: CHP, İzmir, Milletvekili, Musa, Çam

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