Haber Kaynağı: DHA

Eskişehir'e gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısına katıldı. Köse yaptığı konuşmada ülke gündeminin şehit haberleri, kadına yönelik şiddet, çocuk tacizleri, haksız tutuklamalarla artarak devam ettiğini söyledi. Köse şöyle davam etti:"Kadına yönelik şiddete, tacize, tecavüze ve olayları yumuşatmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Mevcut iktidar mırıldanmalarla ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Son günlerde kadına yönelik olumsuz söylemler artarak devam ediyor. Ana kutsaldır. Dolayısıyla kadın kutsaldır. Çocuk doğursun doğurmasın bu toprakların tüm evlatlarına analık edecek yüreğe sahiptir. Analarımıza haddini aşan sözlerin hiçbir özrü yoktur. Mevcut iktidarın her yetkilisini uyarıyoruz. Kadına yönelik olumsuz söylemleriniz sadece biz kadınlara değil, eşimiz, oğlumuz, kardeşimiz olarak gördüğümüz kişilere de büyük saygısızlıktır. Biz kadınlar kadın erkek omuz omuza kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde kardeşçe, adil, halkça bir düzende makyajıyla, başörtüsüyle, şortuyla, şalvarıyla, özgürce hoşgörüyle, birlikte yaşayacağız."Fatma Köse, konuşmasının sonunda bir gazetecinin "Mırıldanma deyince aklınıza ne geliyor? Mırıldanmak iyi bir şey midir?" şeklindeki sorusuna ise, "Mırıldanmak deyince aklıma kedi geliyor aslında. Bırakalım kediler mırıldansın. Devlet yönetimi mırıldanmakla olmuyor. Ben o işi kedilere bırakalım diyorum" yanıtını verdi.