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    • CHP'li Özcan: FETÖ'nün YSK'ya sızdığı konusunda ciddi şüphelerim var

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sızdığı konusunda ciddi şüpheleri olduğunu söyledi. Özcan, "Bu yapı oraya sızıp koltukta oturmakla kalmamıştır. Hangi bölgelerde seçimlerde hileler yapılmış, bu seçimlere ne ölçüde yansımış? Bunu ortaya çıkarabilmek için YSK'nın üzerine gitmek lazım" dedi

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 15:49
    CHP'li Özcan: FETÖ'nün YSK'ya sızdığı konusunda ciddi şüphelerim var
    Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen CHP'li Özcan, AK Parti hükümetinin FETÖ ile mücadelede ne kadar kararlı olduğunu hep sorguladığını söyledi. Özcan, şöyle konuştu:

    "AK Parti'nin her geçen gün FETÖ ile mücadelede samimi olmadığı konusundaki kuşkularım artıyor. Bolu'ya bakalım. Bu yapıyla, bu terör örgütüyle, bu cemaatle kol kola olan, bunlara destek verdiğini bildiğimiz işadamları, esnaflar, bürokratlar hala elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bolu küçük bir şehir. Bunu herkes biliyor. Ama 'Bu yapıyla bağlantılı okullara çocuğunu gönderdi' diye veya 'Bank Asya' denilen, bu örgüt tarafından kurulduğu herkesce bilinen, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre 15 Temmuz'a kadar legal olarak faaliyetlerini sürdüren bankadan 'Kredi kartı aldı, kredi kullandı' diye bu yapıyla hiç alakası olmayan kamu görevlileri görevlerinden alınıyor. Bazıları gözaltına alınıyor. Bu yapıya açıkça destek verdiğini herkesin bildiği isimler sokakta elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Hatta yüzsüz bir şekilde insanlarla dalga geçer gibi eline Türk bayrağını alıp meydanlara çıkıp hizmet ettikleri terör örgütünü sözde kınayan toplantılara katılıyorlar."

    YSK ŞÜPHESİ

    Özcan, FETÖ üyelerinin YSK'ya sızdığı yönünde şüpheleri olduğunu da belirterek, şöyle devam etti:

    "Yargıtay'a, Danıştay'a, HSYK'ya sızan yapı, Sayıştay'ı zaten ele geçiren yapı, niye Türkiye'de ülkeyi kimin yöneteceğine karar verilen seçimleri denetleyen yapıya sızmış olmasın. Her yerde var, YSK'da mı yok? Bu soru aslında çok sorulan bir soru. Ama bugüne kadar anlaşılır, makul bir cevap verilmedi. YSK'dan ne hakim düzeyinde, ne memur düzeyinde tek bir kişi açığa alınmadı, gözaltına alınmadı. Bu konu 15 Temmuz'dan bu yana konuşuluyor. Türkiye'de yakın dönemdeki seçimlere hile karıştığı konusunda çok ciddi ve yaygın iddialar var. Ama bu iddialar şu ana kadar araştırılmıyor. Bu yapı buraya sızmış mı ben de çok merak ediyorum. Sızdığı konusunda çok ciddi şüphelerim var. Bu yapı oraya sızıp koltukta oturmakla kalmamıştır. Hangi bölgelerde seçimlerde hileler yapılmış, bu seçimlere ne ölçüde yansımış. Bunu ortaya çıkarabilmek için YSK'nın üzerine gitmek lazım."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: CHP, Bolu, Milletvekili, Tanju, Özcan

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